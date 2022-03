Buscan sumar a hispanos

A la sombra del brutal debate político estadounidense, comenzaron los trabajos de la primera cadena de radio conservadora en español de los Estados Unidos.

Que la nueva red, llamada "Americano" tenga base en Miami no puede ser una sorpresa y que tenga como meta consolidar la tendencia a la derecha entre hispano-parlantes no es accidente. El grupo parte de la base de que hay una audiencia real, reflejada en casi 32 por ciento de los hispanos que votaron por Donald Trump en las elecciones de 2020.

En parte, el voto latino por Trump fue influenciado por la llegada de inmigrantes y refugiados de Centroamérica y especialmente de Venezuela, y en parte por la propia situación de los latinos en los Estados Unidos.

Para muchos analistas, los latinos tienen una afinidad natural por los republicanos, como resultado del conservadurismo y la religiosidad en la cultura hispana. Pero al mismo tiempo, el trato que reciben en los Estados Unidos los empuja a las posiciones liberales, más inclusivas racial y culturalmente.

El resultado es que prácticamente dos tercios de los latinos vota por los demócratas.

Es en ese marco que surge la empresa radial, impulsada por veteranos de la campaña de Trump y vinculada con intereses republicanos en Florida, donde por 60 años ha habido un continuo impacto de exiliados de origen cubano, centroamericano –en especial nicaraguense– y venezolano. Pero no son los únicos. En Texas, por ejemplo, regiones donde latinos son considerados como tradicionalmente demócratas, registraron un incremento de votos republicanos.

"Si se nos considera demócratas naturales o republicanos naturales, se nos está subestimando como pensadores políticos", señala Geraldo Cadava, profesor en la Northwestern University y autor de The Hispanic Republican: The Shaping of an American Political Identity, from Nixon to Trump (El Hispano Republicano; la conformación de una identidad política estadounidense de Nixon a Trump).

De acuerdo con la cadena NBC, los demócratas atribuyen las ganancias de Trump, tanto a lo que consideran como "una avalancha de desinformación en español en el periodo previo a las elecciones de 2020", aunque dicen que, sin embargo, perdió votantes hispanos por márgenes de dos dígitos en todo el país. Lo tradicional es que alrededor de un tercio de los latinos vota consistentemente por los republicanos.

Parte podría ser también por orígenes nacionales. De los 65 millones de latinos que se estima viven en los Estados Unidos, 60 por ciento son de origen mexicano, un grupo que ha sido consistentemente golpeado por los republicanos.

Pero eso no explica el éxito de Trump en municipios de Texas fronterizos con México, con intereses muy distintos a los de los cubanos, centroamericanos o sudamericanos en Florida.

Pero al mismo tiempo, no se puede subestimar el posible impacto de una cadena radial específicamente orientada a difundir ideas y tesis conservadoras.

POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS

JOSE.CARRENO@ELHERALDODEMEXICO.COM

@CARRENOJOSE1

CAR