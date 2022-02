Seguridad energética de México

Estamos en medio de un parlamento abierto sobre el camino regulatorio que deberá seguir la industria eléctrica en México, hemos escuchado distintas posturas, pero no debe perderse el foco: la seguridad energética del país, por encima de las malas prácticas y el oportunismo político.

El abasto de manera segura es un tema estratégico, principalmente para países no autosuficientes en energía y tecnología. Lo que hoy se decida en México tendrá un impacto directo en las tarifas industriales y domésticas de los próximos años, siendo el mayor riesgo la incertidumbre del servicio.

Las malas prácticas están en todo el mundo, pero es más perceptible en economías en transición y países en vías de desarrollo, debido a los bajos costos de las “transacciones alternas” (sobornos, extorsión, prácticas ilícitas, y beneficios extra), aceptan directivos que participan de la industria energética a nivel mundial.

La corrupción limita la participación privada y competencia, además aumenta los costos y riesgos del negocio, clara muestra de las reformas regulatorias de los últimos años en países en vías de desarrollo, recopiladas por el economista Tooraj Jamasb, en su libro Between the state and market: Electricity sector reform in developing countries.

Un riesgo de la reforma propuesta por el Ejecutivo y que es motivo de la discusión pública, es fomentar un organismo regulador débil, situación que ya está viviendo la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía, cuya independencia jurídica costó cerca de 20 años lograr.

DIVERSIFICACIÓN ES LA VÍA

La transición energética que viven sistemas eléctricos más desarrollados que el sistema mexicano apuntan hacia la diversificación de fuentes de generación, incluyendo combustibles fósiles como gas natural, energía nuclear y las renovables, principalmente eólica y solar.

La Unión Europea discute el marco normativo que ajusta la reducción de emisiones hacia 2030, incluyendo gas natural, energía nuclear y renovables que están al límite en los compromisos matriz para alcanzar la meta.

En este momento de transición energética, se suma una oportunidad que siempre ha estado ahí, la Eficiencia Energética, con políticas regulatorias a nivel global.

El debate de una nueva reforma eléctrica para México es que intereses velados y búsqueda de ganancias políticas se opongan a un proceso ad doc a lo que necesita el país.

POR ALMA HERNÁNDEZ ARANA

ANALISTA DEL SECTOR ENERGÉTICO

