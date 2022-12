El Vecino Gruñón de Mariana Treviño

Después de triunfar en la serie Club de Cuervos, Mariana Treviño logró hacer el famoso crossover a Hollywood y lo hizo por la puerta grande, nada menos que trabajando a lado de Tom Hanks… Y mientras esta mexicana cumple su sueño en Estados Unidos, desde Málaga, Antonio Banderas habla sobre el personaje que marcó su historia en esa misma industria dándole una de sus más grandes oportunidades: El Gato con Botas. Pasen a leer.

Aún recuerdo cuando compartía oficinas con Mariana Treviño. Trabajábamos juntas en TV Azteca, ella formaba parte del programa El Informal, una especie de noticiero cómico que hacía con Jesús Guzmán producido por Iyari González. Desde entonces se vislumbraba el talento de Treviño, quien tiempo después pudo demostrarlo en la puesta en escena Mentiras, interpretando magistralmente a la secretaria Lupita, para mí, la mejor de todas. De ahí fueron varios proyectos los que hizo, pero sin duda el que la colocó en la mira del mundo fue el de Club de Cuervos junto a Luis Gerardo Méndez, pues al ser una serie producida por Netflix, logró ese alcance internacional que pocas producciones te dan. Mariana además se ha convertido en una de las musas de Manolo Caro y aparece prácticamente en cada proyecto que estrena el cineasta mexicano. Era cuestión de tiempo que alguien más viera el talento de Mariana y así sucedió. Mientras ella estaba en otro proyecto tuvo que enviar desde su hotel un casting video grabado para participar en una cinta llamada A Man Called Otto, de la cual para ese momento Treviño aún no sabía nada y como si tratara de una selfie, la actriz colocó su teléfono inteligente en algún lugar del cuarto del hotel en donde se estaba hospedando y al no tener a nadie cerca que pudiera ayudarla, se grabó interpretando todos los personajes que aparecían en la escena que le fue enviada para la audición que en palabras del director Marc Forster, fue una locura: “Fíjate que mi director de casting me llamó y me dijo: Mira tenemos a esta actriz de México, que se llama Mariana Treviño, deberías checarla y yo no había visto a nadie aun así es que abro mi correo electrónico y solo veo a una actriz, no veo a nadie más y dije bueno: es una actriz nada más, le di reproducir y la veo con su teléfono celular en un cuarto de hotel haciendo el papel de Marisol y alrededor tiene varias cosas de utilería, está hablando en el teléfono y no hay nadie más que le de réplica a sus líneas, así es que también está haciendo las líneas de los demás actores, así es que ella aparece hablando con el que sería su esposo, con Tom Hanks, y yo me quedé sorprendido ¿Qué está haciendo? y de verdad pensé que esto era muy sorprendente y ya no quise ver a nadie más.Y entonces les mandé el video a Tom Hanks y su esposa Rita, y ellos coincidieron en que la amaron”. Y sí, resulta que la película era protagonizada y producida por el mismísimo Tom Hanks y si bien Mariana no era lo que ellos tenían en mente, cuando la vieron en esa audición, se dieron cuenta de que la mexicana era justo la persona que necesitaban para que la cinta tuviera esa tremenda alma.

Mariana Treviño fue cobijada por los Hanks y en el tour que hicieron con la cinta por todo el mundo, Tom y Rita la llevaron del brazo muy orgullosos por su descubrimiento impulsándola a cada paso que daban, algo que la propia actriz aún no se lo cree: “La verdad al principio no pensé que estuviera Tom Hanks, yo mandé una audición, casi no he hecho tantas y dije me voy a empezar a mover y realmente hasta la iba a cambiar porque pensé que no era lo suficientemente buena y a la mera hora no lo hice, pero qué bueno, a veces tienes que confiar. Y luego me enteré que estaba Tom Hanks y no lo podía creer”. Y con mucho agradecimiento así habla de este proyecto: “Yo veo esta oportunidad como un regalo que me envió el universo, como de esos que te llegan de pronto y así lo veo, ojalá que salgan más cosas y que pueda seguir ampliando horizontes pero ya esta experiencia para mi cumplió una cuota de felicidad y logro interno”.

La película es imperdible porque la química que logran Tom Hanks y Mariana Treviño es brutal. No es nacionalismo mío, ni amor hacia Mariana, a quien tengo el gusto de conocer, de verdad considero que lo hace muy bien y se lleva el cincuenta por ciento de la película. Estoy segura de que si no hubiera sido ella quien interpretara el papel de Marisol, la cinta El Vecino Gruñón, como le pusieron en México, no habría logrado tal conexión con la gente. Así es que vayan a verla.

Ahora que, si tienen niños en casa, además de Pinocho en Netflix, pueden encontrar en todos los cines El Gato con Botas: El último Deseo, secuela del famoso personaje que llega tras 11 años de la primera entrega y casi dos décadas después de conocerlo librando batallas y aventuras junto a Shrek. El argumento de la película es maravilloso y me gusta aún más que su predecesora pues ahora tras enterarse que ya se acabó 8 de las 9 vidas que tiene, el gato se la piensa mejor para aventurarse a hacer locuras como era su costumbre y revalora a todos aquellos que tiene cerca y la vida que le queda, algo con lo que Antonio Banderas se sintió profundamente identificado por lo que vivió en los últimos años: “Han cambiado muchas cosas en el mundo, nos han pasado muchas cosas comunes como pandemias. Yo también a nivel personal tuve un ataque del corazón abandoné la ciudad de Los Ángeles me divorcié. Han pasado muchas cosas”. A pesar de haber atravesado por ese difícil episodio de salud hace algunos años, el actor español toma esa experiencia como algo positivo, justo como lo hace su personaje de El Gato con Botas y así lo compartió con esta servidora desde su residencia en Málaga, España: “Es una de las mejores cosas que me haya pasado en la vida porque me hizo ver las cosas que realmente eran importantes y tuve la suerte de sufrir una un ataque al corazón, que no me mató y que no me dejó ningún daño. Eso es una suerte enorme porque me abrió los ojos a una mejor vida dejé vicios que tenía absurdos como fumar. Me hice una persona más sana y eliminé aquellas cosas de mi vida, que no me interesaban y después también me dio una perspectiva de hacer cosas, que quería hacer que no había hecho que son las que ahora mismo me mantienen vivo. El hecho de poco a poco ir volviendo a casa, el teatro que que ha sido una de las pasiones más grandes de mi vida, no, no solamente mi profesión. Ahora tengo un teatro, voy a abrir otro espacio de 8.000 metros cuadrados para artes escénicas de producción, es decir, he entrado en un mundo que lo disfruto como un niño, o sea que al final de la vida es lo que vale, no lo que tienes lo que vale la vida es lo que eres, no lo que tienes y y en eso me he enfocado”.

En la charla Banderas también recordó la manera en la que El Gato con Botas le dio esas primeras oportunidades de mostrar su talento tan solo con su voz en el mercado anglosajón: “La creación de este personaje ha sido muy bonita, todo lo que le ha pasado, cómo fue recibido el personaje, no solamente por el público, por la crítica y la experiencia mía personal, además llegar a un país como los Estados Unidos donde yo no hablaba la lengua y que solamente se me llame para el uso de mi voz, pero no de mi imagen, me pareció algo muy mágico, por lo tanto es un personaje al que quiero mucho y que contrasta con otras partes de mi carrera, con las ocho películas que he hecho con Almodóvar pues no tiene nada que ver o con películas como Entrevista con el Vampiro, con Evita, o con otros trabajos completamente diferentes a este, pero este es un personaje que lo llevó muy dentro del corazón”.

El mensaje que trae esta película para los más pequeños (y para los no tan chicos) del hogar es maravilloso, así es que me parece una gran opción para estos días de vacaciones y para cerrar el año como se debe.

SEGUIR LEYENDO:

De regreso al mundo de Pandora

El millonario regreso a Wakanda

Está de regreso el gran James Cameron

dhfm