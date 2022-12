De regreso al mundo de Pandora

Todavía recuerdo cuando fui al cine a ver Avatar. Todo el mundo hablaba de la película más revolucionaria del cine. Yo la verdad es que estaba un poco escéptica porque en mi corazón ese lugar siempre lo ha tenido Steven Spielberg con Jurassic Park. Pero como cinéfila y profesional que soy no podía perderme la experiencia cinematográfica de ver dicha película en una sala grande de cine en 3D. Debo ser muy honesta, la realidad es que nunca fui fanática de ese universo y los lentes siempre me han parecido lo más incómodo del mundo porque te obligan a ver la película en una postura perfectamente derecha y si te mueves tantito la imagen se distorsiona.

Sin embargo y a pesar de mi renuencia, siempre reconocí el valor de la cinta que le tomó tantos años a Cameron llevar al cine y por ello es que se llevó tantos premios. La primera entrega de Avatar se estrenó en 2009 conquistando los cines a nivel mundial y convirtiéndose en la cinta más taquillera de la historia.

Unos meses más tarde el filme recibió 9 nominaciones a los Oscar obteniendo tan solo 3 de ellos: Mejor fotografía, efectos visuales y dirección de arte. Entonces fue Kathryn Bigelow, ex mujer de James Cameron, quien le arrebató los premios más importantes al cineasta estadounidense, es decir el de mejor dirección y película por la cinta Zona de Miedo (The Hurt Locker).

A pesar de que la película no alcanzó esos reconocimientos por parte de la Academia, la realidad es que refrendó a James Cameron como uno de los cineastas más visionarios de la historia del cine. El nivel de perfección cinematográfica que alcanzó Avatar y el aporte del filme a la cinematografía fue tan grande que el propio Alfonso Cuarón pidió consejo de su colega para desarrollar la tecnología que el mexicano utilizo para Gravity.

Desde que terminó el rodaje, James Cameron advirtió que realizaría una secuela y le tomó 13 años ver su sueño materializado y la verdad es que Avatar, El Camino del Agua, es una gran película que ya comienza a protagonizar el award season con nominaciones a los Globos de Oro y los Critics Choice Awards. En esta nueva entrega Jake Sully y Neytiri convertidos en padres, buscan proteger a su familia a toda costa de las amenazas de ciertos viejos conocidos que regresan a Pandora por lo que deben huir de su hogar y encontrar un mundo nuevo, en el cual son acogidos por una comunidad acuática con los que crean una grandiosa alianza contra aquellos que buscan acabar con su estabilidad.

De nueva cuenta la cinta es protagonizada por Sam Worthington y Zoe Saldana, además de que regresan Sigourney Weaver y Stephen Lang como el villano de la historia. A este elenco se suma la ganadora del Oscar Kate Winslet como Ronal, líder del clan Metkayina y pieza clave para apoyar a los Sullys a defender sus especie. Tuve la oportunidad de platicar con la actriz británica sobre lo que representó para ella ponerse a las órdenes de James Cameron después de 25 años que ambos filmaron juntos Titanic:

“Desde que llegué a esto sabía que la experiencia cinematográfica iba a ser muy emocionante, así es que yo no podía esperar más porque me explicaron todo el proceso de filmación. Sabía que la captura de movimiento no es tan técnica para los actores, pero de hecho es una forma más sencilla de actuación porque no hay peinado ni maquillaje, no hay iluminación, solo estás en un espacio con los otros actores y como tu traje de captura de movimiento está coordinado en el sistema de la computadora, eres completamente libre de interpretar y conectar con los otros actores, compartir y trabajar juntos, así es que de hecho, tienes mucho espacio para probar cosas y super experimental, así es que yo estaba muy emocionada, no estaba nada asustada, estaba muy emocionada.

En esta nueva aventura, muchas escenas fueron filmadas debajo del agua para lo cual los actores tuvieron que someterse a un entrenamiento exhaustivo, particularmente Kate Winslet, cuyo personaje tiene una especial comunicación con los Tulkun, un tipo de animal marino parecido a 99las ballenas. Para conseguir un mayor realismo en esas escenas la actriz tuvo que filmar mucho

tiempo bajo el agua para que la captura de movimiento fuera más real.

Lo hizo tan bien que logró superar la marca de Mabel Cadena en Wakanda Forever, y de Tom Cruise en la última cinta de Misión Imposible al aguantar 7 minutos y 15 segundos, algo que en palabras de la ganadora del Oscar, fue casi pan comido: “Realmente amé el entrenamiento para el trabajo que hice bajo el agua, fue increíble, me encanta el agua, me gusta estar en el agua, amo nadar, amo el buceo, amo el windsurfing, amo navegar, y todo eso, así es que para mi esto no fue algo que me asustó, sino un gran reto, es algo que siempre esperé que pudiera aprender algún día en mi vida y poder aprenderlo como parte de mi trabajo fue increíble, nunca me hubiera imaginado que iba a ser tan buena en ello, nunca hubiera pensado que pudiera tener estos periodos tan largos de aguante, así es que me encantó”.

Así como hace un par de meses el propio James Cameron compartió por aquí su opinión con respecto a la explosión del streaming y defendió que el cine debe verse en el cine, Winslet habla de esto y expone su postura como alguien que también es parte de esos filmes que representan a los más taquilleros de la historia, es decir, Titanic que ocupa el tercer puesto y Avatar, que tiene el primer lugar (ella no participó en dicha cinta, pero hoy es parte del universo de Pandora).

La actriz es clara en su postura: “A mi me gusta actuar, amo el quehacer cinematográfico y entre más pueda hacerlo y contribuir para nuestra industria, más contenta me sentiré, porque yo haré todo lo que pueda para mantener viva esta industria y trabajar con otros actores y con gran material escrito por grandiosos guionistas, y conocer y compartir con directores fantásticos, para mi es como jugar, como ser una niña otra vez que puede estar jugando todo el tiempo, y entre más pueda hacerlo, más puedo sentir que estoy haciendo algo significativo en mi vida, usar mi voz de maneras tan interesantes. Así es que a mi no importa si es una película independiente o una franquicia o una serie limitada para televisión, a mi me importa igual, no importa lo que sea, yo me comprometo igual en todo lo que hago”.

Debo reconocer que cumplí un sueño al entrevistar a la que para mi es una de las mejores actrices que ha dado el cine. Ya le había dedicado en algún momento toda una columna cuando Winslet estrenó la maravillosa serie Mare of Easttown, así es que le he puesto una palomita más a mi bucket list.

Regresando a Pandora, mi opinión con respecto a Avatar: El Camino del Agua, es que es una gran película que para mi gusto logra una mayor conexión a nivel emocional con el público. Siento que al perfeccionar la técnica y tras la experiencia de la primera entrega, James Cameron les dio a los actores una mayor tranquilidad y espacio para que pudieran explayarse en lo suyo y eso ayudó mucho para que las escenas se sintieran más naturales y no tan rígidas con tanto CGI sucediendo alrededor. La propia Kate Winslet lo narra en la entrevista citada arriba.

A pesar de que la película es larga pues dura alrededor de 3 horas, la verdad es que los minutos se pasan rápido con todo y que de pronto puede llegar a ser un poco predecible y que los lentes 3D siguen siendo muy molestos. Yo tuve la oportunidad de verla en una sala IMAX y creanme que la experiencia es brutal. Si algo debo aplaudirle y agradecerle a Cameron es ese amor por el cine y esas ganas de seguir entregándonos productos que nos llevan a vivir una experiencia cinematográfica única. Así es que mi recomendación sería que vuelvan a ver la primera parte en Disney+ para darse una refrescada de quién es quién en la historia y se vayan al cine, a la pantalla mas grande que encuentren y en 3D para ver esta grandiosa película. No se pueden perder esta experiencia, porque para como veo las cosas y a pesar de que que existen muchos cineastas como James Cameron, cada vez es mas difícil ver este tipo de películas en cine.