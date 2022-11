El millonario regreso a Wakanda

Finalmente se estrenó en los cines de todo el mundo una de las películas más esperadas del año y sobre todo por aquellos fanáticos de los superhéroes y el Universo Cinematográfico de Marvel. Obviamente las expectativas que había alrededor de Pantera Negra: Wakanda Por Siempre, eran muy elevadas sobre todo tras la muerte de Chadwick Boseman, quien fuera el protagonista del

filme y aún más tras el anuncio de que un mexicano, Tenoch Huerta interpretaría al villano de la historia.

Vale la pena recordar que su predecesora fue nominada al Oscar en 2019 como mejor película, convirtiéndose en la primera cinta de su especie en recibir un reconocimiento, y si bien el filme no ganó ese premio, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, la reconoció en las categorías de mejor música, diseño de vestuario y producción. Hoy la secuela de la Pantera Negra se ha convertido ya en uno de los 15 estrenos más grandes de la historia, logrando con esto, además de un enriquecimiento en los bolsillos de todos los involucrados, una asistencia mayor a los cines que se siguen recuperando tras la pandemia.

Y es que ¿Para qué son las cintas de superhéroes sino sirven para entretener? Lo que uno pide al menos es que sean divertidas, que sus efectos especiales sean de calidad, que sean espectaculares, que el cast sea interesante y variado, que sea ágil, pero que también tenga historia y corazón. Para mi eso es lo que tiene Wakanda Por Siempre.

Es una película que a pesar de haberse enfrentado a tener que rehacer la historia por la muerte en la vida real de su protagonista, logra reinventarse y contar un nuevo capítulo que dará paso a otras más y probablemente a un spin off sobre Namor, el villano interpretado por Tenoch, quien por cierto para mi gusto se roba la película dejando un tanto desdibujada a la nueva líder del proyecto, Letitia Wright, pero eso sí la química entre Shuri y Namor (se explica en la película que se autonombra de esa manera porque alguien lo llama “El niño sin amor” y de ahí toma dicho apodo), es buenísima.

El hecho de que la cinta haya retratado de una manera tan hermosa a las culturas prehispánicas la hace mucho más entrañable para los mexicanos. Se siente una identificación tremenda con lo ue nos enseñaron en la escuela y sí, una representación. De eso platiqué con Lupita Nyong’o en su visita a México, sobre la importancia de darle continuidad a lo que ganó la primera entrega de Pantera Negra en cuanto a inclusión se refiere. La actriz mexicana Mabel Cadena, quien también participa en esta cinta, relató el procesó por el que atravesó para adentrarse en esta producción anglosajona cuando ella ni siquiera sabía hablar inglés cuando recibió la llamada del director Ryan Coogler.

“Ha sido duro, ha sido hermoso, creo que no pude caer en mejores manos para darle la vuelta a mis miedos porque parte del aprendizaje que yo tuve con el idioma, fue cuando yo me quedé dije, tengo 3 meses para aprender lo básico para poderle entender a mi director y leer un guión y ya después voy a ir viendo cómo pasa esto. Y fue desde entonces tener clases diarias, que no terminan hasta el día de hoy. Yo creo en la diversidad de historias y en la diversidad de rostros en la pantalla. Estar con personas afrodecendientes, latinas, con rostros mayas te da un poder que dices wow, esto nunca me ha pasado y me siento cómoda, me siento segura, me siento cuidada. Un año después de este proceso, el poder empezar a entender a mis compañeros, a entender sus ideas para mi ha sido un proceso de guerras y frustraciones.”

Pero la estrella del momento es Tenoch Huerta. Haber seguido su camino desde que comenzó las filmaciones de Wakanda Forever, hasta ahora que pudo presentar la cinta en su país y ser reconocido por el Festival Internacional de Cine de los Cabos, ha sido maravilloso.

Ese aplauso tan honesto que recibió por parte de los que estábamos presentes en la ceremonia de clausura, después de haber ofrecido un gran discurso, fue por demás inspirador. Y creo que de eso va el cine. Por lo menos a mi eso es lo que me mueve, asistir a un complejo cinematográfico y salir afectado, de la manera que sea, es increíble. Gracias a todos los hacedores de historias como Tenoch Huerta, Mabel Cadena o la cineasta Sarah Polley, quienes con filmes como Women Talking que se presentó en Los Cabos, generan conversaciones infinitas sobre temas que nos importan. El cine está más vivo que nunca, por favor no dejen de ver las películas en la pantalla grande.

