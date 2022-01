2022: Todos contra todos

Aunque ya se perfilaron candidatas y candidatos que disputarán las seis gubernaturas en juego, en todos los partidos hay luchas internas y heridos de guerra que amagan con llevar su derrota hasta las últimas consecuencias.

Algunos se hacen los inconformes para ver qué pescan en la repartición de cuotas y puestos, otros ya tienen los pies metidos en la oposición y, unos más, buscan ganar en los tribunales.

El primer caso es Aguascalientes, en donde, según las encuestas, Morena lleva las de perder. El PAN va adelante, pero persisten las diferencias entre Tere Jiménez y Toño Martín del Campo.

La balanza se inclinó por la diputada y el acuerdo fue que el senador se mantendría en el partido; no obstante, todavía no ceja el rumor de que irá como abanderado de MC. Algo que tendrá que dilucidar pronto.

Esta entidad no significó mayores problemas para Morena; sin embargo, aunque Arturo Ávila resultó favorito en las encuestas, la nominación recayó en Nora Ruvalcaba a quien, sin duda, el partido mandó a perder con tal de cumplir con la cuota de género.

En Durango el conflicto es mayor: El senador José Ramón Enríquez impugnó la designación de Marina Vitela, porque ella resultó nominada a pesar de no ser la favorita de las encuestas.

Se impuso nuevamente la cuota de género. Pero también podría pensarse que quitaron del camino a uno de los hombres cercanos a Ricardo Monreal.

Por lo que hace a Durango, se trata de una plaza que no será fácil para la oposición. El gobernador José Rosas se quiere imponer a las cúpulas del PAN y del PRI y busca colocar como candidato a Héctor David Ávalos, ex secretario de Gobierno, mientras que PRI y PRD perfilan a Esteban Villegas.

Pero eso no es lo peor, la calderonista Patricia Flores renunció el miércoles al PAN y todo apunta a que será la candidata de MC.

En Hidalgo, tampoco andan bien las cosas. El gobernador Omar Fayad declaró la guerra a Alejandro Alito Moreno, por pretender imponer, junto con el PAN, a Carolina Viggiano.

Se lanzaron acusaciones de todo tipo, la pelea continúa y no se descarta que el mandatario lleve por otro partido a su alfil Israel Félix Soto, mientras que Morena va firme con Julio Menchaca.

En la tierra del quesillo y el mezcal, Oaxaca, el proceso se complicó para Morena después de que Susana Harp impugnó, ante la Comisión de Honor y Justicia, la “designación” de Salomón Jara. Y si el fallo no le favorece, me anticipan, acudirá al Tribunal Electoral.

Aunque la oposición no tiene mucho que hacer, el PRI tiene entre sus prospectos a Germán Espinosa, ex secretario de Administración; Francisco Ángel Villarreal, ex director de Educación; y a Eufrosina Cruz, ex diputada.

Por lo que hace a Quintana Roo, Morena, con Mara Lezama, lleva la delantera. Sin embargo, dentro y fuera del partido se empeñan en obstaculizar el camino.

De entrada, existen altas posibilidades de que la senadora Marybel Villegas, muy cercana también a Monreal, renuncie y se postule como candidata de la alianza opositora o MC, lo que sin duda la convertiría en una fuerte contendiente.

Pero no es la única. En el frente opositor hay otros aspirantes: el actor Roberto Palazuelos, la senadora panista Mayuli Martínez y Laura Fernández, que renunció al PVEM para sumarse a las filas del PRD.

Lo curioso de todo es que el otrora poderoso PRI, de Alito Moreno, no pinta como en las demás entidades.

Es el caso de Tamaulipas, donde el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, busca incluso hacer a un lado a su dirigente, Marko Cortés, y designar al candidato, entre César Verástegui, secretario de Gobierno, y su hermano Ismael. Mientras que Jesús Nader, alcalde de Tampico, es el favorito del CEN.

Y es así, entre ambiciones personales y de grupo, que se creó un caldo de cultivo propicio para una interminable lucha de todos contra todos en este naciente 2022.

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Para quienes ambicionan el poder, no existe un camino intermedio entre la cumbre y el precipicio”.

