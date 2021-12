El Partido Verde pone y quita candidatos

Desde la sombra y sin cargo, el eterno Niño Verde, Jorge Emilio González, tiene a casi todos partidos políticos a sus pies y los mangonea según sus intereses, lo mismo en la alianza Va por México que en Morena.

El proceso de elección de candidatos a la gubernatura de Quintana Roo es el caso más reciente en el que movió todos sus hilos para imponer a Mara Lezama como candidata de Morena y evitó un acuerdo entre la oposición para designar Roberto Palazuelos como su candidato. En el primer caso, todavía no se oficializa la designación de Lezama, pero todo apunta a que obtendrá la nominación por encima de Marybel Villegas, gracias al respaldo de Mario Delgado y del Partido Verde.

La hoy presidenta municipal llegará con una larga cadena de pendientes por resolver en Benito Juárez (Cancún), en donde le han llovido denuncias por presuntos actos de corrupción y malos manejos. Uno de los casos más sonados fue por el manejo de la basura, cuyo escándalo estalló cuando, en diciembre de 2020, cambió a la empresa encargada de recolectar y trasladar los desechos del municipio.

La firma contratada para ese servicio (Inteligencia México) fue reemplazada por Red Ambiental, a cuyo propietario, Horacio Guerra Marroquín, vinculan con González Martínez. Y es algo que ninguno de los protagonistas de esta enredada historia ha aclarado. Pero no es el único caso en el que aparece el nombre de Jorge Emilio.

Según el dirigente del PRD en Quintana Roo, Rafael Esquivel, la decisión de no ir en la alianza Va por México, obedece a una relación entre PRI y PVEM.

El miércoles declaró que Jorge Emilio y Alejandro Moreno, del tricolor, mantienen pláticas desde las pasadas elecciones en Campeche para no interferir en la designación de los candidatos de unos y otros. Fórmula que, según Esquivel, le repitieron en su estado. Derivado de eso, Alito rompió la posibilidad de ir con un solo candidato, razón por la que el PRD desistió de postular al actor Roberto Palazuelos.

El Diamante Negro ya cerró con MC y en los próximos días anunciará que será su candidato a la gubernatura. De esa forma, gracias a El Niño Verde, PRI, PAN y PRD dejan ir al personaje con más reconocimiento, según las encuestas, mientras que MC, que no pintaba en el estado, tiene la posibilidad de subir como la espuma.

Y del otro lado, Mara Lezama acumula problemas. Ayer fue denunciada ante la FGR por presuntos actos de corrupción al permitir la apertura de un casino.

Desde Guadalajara, David Estrada, coordinador de Comunicación del gobierno municipal, me dice que ayer se recibieron las propuestas técnicas y económicas para el arrendamiento de vehículos y no se registró la empresa Operadora de Servicios Mega, con lo que aclara que no se hizo un traje a la medida de dicha compañía.

