Cierra el año con tambores de guerra entre la 4T y el Instituto Nacional Electoral (INE) porque este se declaró sin la solvencia económica para la realización de la consulta sobre la revocación de mandato, el próximo año. Por un lado, el gobierno y Morena iniciaron los trámites para llevar a juicio político a los consejeros electorales, en el Congreso de la Unión.

Mientras tanto, el órgano electoral acudió a la Suprema Corte de Justicia para que resuelva, con lo que, en automático, se pospone de abril al mes de octubre, si bien nos va, este ejercicio.

TE PUEDE INTERESAR: El PRI contra la pared en la CDMX

Y lo que deja ver todo esto es que existen dos visiones sobre un apremio del presidente López Obrador: someter a consulta su mandato, para ver si continúa o no en el cargo.

Pero vale la pena decir que no se trata de una consulta cualquiera. No es una simulación, ni un proceso de recolección de firmas en cajas de huevo o zapatos para “ratificar” al mandatario. Desde la óptica de los consejeros, encabezados por Lorenzo Córdova, se trata de una elección presidencial con todas las de la ley. Hablamos de un proceso en el que no pueden escatimar recursos humanos y materiales, mucho menos económicos. Y es ahí donde está el meollo del asunto, porque a sabiendas del requerimiento presidencial, Morena en el Congreso, por petición de la Secretaría de Hacienda, recortó 26 por ciento del gasto operativo del INE. Eso incluía los 3 mil 800 millones que se requiere para la organización de la consulta. Ahora bien, el argumento de Morena es que los consejeros ganan mucho dinero.

Y ellos responden que una cosa es ganar mucho dinero y otra ganar bien. Como sea, reducir los salarios y viajes de los integrantes del INE no resuelve el requerimiento de recursos para la consulta. De hecho, en su proyecto de Presupuesto para el 2022, el Instituto lo entregó con una reducción de mil 500 millones, lo que resultó insuficiente para solventar lo requerido para la consulta. Nada de eso convence a López Obrador, por lo que él mismo propuso ayer que la ciudadanía la organice.

Evidentemente lo hace para minimizar el papel del INE, pero él sabe que legalmente no tendrá ningún efecto cualquier ejercicio que no pase por el instituto. Lo que más llama la atención es que Morena y sus aliados, PVEM y PT, se presten a un juego que no tiene ni pies ni cabeza, porque si quieren darle certeza y legalidad a este ejercicio tendrían que ceñirse a lo que marca la ley o aprobar el presupuesto necesario para hacerlo.

No se trata de una consulta patito ni mucho menos de un ejercicio que puede resolverse en una plaza pública o mediante una tómbola, como acostumbra Morena. Se juega la permanencia del presidente.

****

Por unas cuantas secretarías de gobierno, el senador Toño Martín del Campo renunció a la candidatura del PAN al gobierno de Aguascalientes y a regañadientes aceptó que la diputada Tere Jiménez sea la abanderada del blanquiazul este 2022.

Martín Del Campo aceptó no irse del partido, cosa que confirmó el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, al anunciar públicamente que van con Tere.

No es un anuncio menor, sobre todo porque el PRD fue uno de los principales impulsores del senador panista en el proceso de selección del blanquiazul.

***

Los primeros días de enero se definirá la candidatura de la alianza PAN y PRD al gobierno de Quintana Roo y todo apunta a que, de última hora, amarrarán al actor Roberto Palazuelos, con lo que se cancelaría la posibilidad de que se convierta en el abanderado de MC.

***

Desde el Senado de la República aclaran que el pago por el adefesio de árbol de Navidad, colocado en el Patio del Federalismo, fue de 25 mil pesos y no de 80 mil como publicamos en este espacio. Lo único que falta es que enseñen la factura.

TE PUEDE INTERESAR: Imparables los contagios y las muertes

***

A Fuego Lento se va de vacaciones. Nos leemos el 5 de enero. ¡Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo!

***

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Entre la cordura y la locura, se encuentra la fiesta”

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

ALFREDO@ELHERALDODEMEXICO.COM

@ALFREDOLEZ

Sigue leyendo:

El hombre de confianza

Elecciones y pandemia

PAL