El hombre de confianza

Julio Scherer Ibarra se ha convertido en una pieza clave para la Cuarta Transformación.

Además de ser el Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, es uno de los operadores políticos más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por sus manos y oficinas han pasado muchos de los conflictos y acuerdos de los últimos tiempos, no sólo jurídicos sino políticos.

A Scherer no sólo se le reconoce por su experiencia en el ámbito legal. En lo político también ha demostrado muchas tablas. No de ahora, sino desde las elecciones presidenciales pasadas.

En 2018 se desempeñó como coordinador de la campaña del entonces candidato de Morena en el sureste mexicano.

Fue su principal operador en los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Desde entonces logró un papel preponderante en el gabinete presidencial. De hecho, en Palacio Nacional lo ven como uno de los hombres más cercanos al primer mandatario.

Me dicen que no hay asunto en el que no esté involucrado.

En las semanas recientes hubo temas en lo que estuvo involucrado de manera directa:

Fue uno de los principales artífices de la aprobación del paquete de reformas laborales, entre ellas el incremento salarial del 15%.

También participó como mediador en toda la polémica que surgió en torno a la ley para desaparecer la subcontratación laboral, conocida como outsourcing.

Gracias a su intervención, el Tribunal Electoral dio marcha atrás a diversas “amonestaciones” que le hizo el INE en torno el proceso electoral en curso.

Lo que hizo el Consejero Jurídico fue defender el derecho del primer mandatario a expresarse libremente en torno a temas de la política del momento, como en el caso de las alianzas electorales o las críticas al llamado bloque opositor, identificado por el Presidente como el BOA.

En el ámbito de la política, Scherer ha colaborado con varios actores para resolver conflictos locales, pero también he tenido que fungir como facilitador en conflictos de índole partidista, sobre todo en la renovación de la dirigencia de Morena y la designación de candidatos.

La actuación del Consejero Jurídico no es para invadir esferas de otros funcionarios del gabinete presidencial, lo hace para evitar que muchos de los conflictos lleguen a la oficina del presidente, cosa que lo ha mantenido como uno de los hombres de más confianza para el jefe del Ejecutivo Federal.



Mientras una treintena de aspirantes morenistas a la gubernatura de Michoacán siguen enfrascados en gritos y sombrerazos, la alianza PRI, PAN y PRD toma cada día más forma en esa entidad.

Una vez formalizada ante la autoridad electoral estatal su decisión de ir juntos en 2021, parece que incluso ya hay consenso para que Carlos Herrera Tello sea su candidato común a la gubernatura que hoy encabeza Silvano Aureoles. Veremos.



El exfutbolista Jorge Campos, ahora comentarista de televisión, se convirtió en la manzana de la discordia entre algunos partidos políticos emergentes.

De cara a las elecciones de 2021, le ofrecieron la candidatura al gobierno del estado de Guerrero.

El primer ofrecimiento corrió a cargo del Partido Fuerza por México, que dirige Gerardo Islas, identificado con la organización sindical CATEM, de Pedro Haces.

Tenían la certeza de que el llamado “Brody” aceptaría la nominación; sin embargo, nunca les confirmó.

La segunda oferta se la hizo el Partido Encuentro Solidario, de Hugo Eric Flores, pero la respuesta fue que, por razones de seguridad, prefería mantenerse al margen.

En pocas palabras, el popular futbolista prefirió ver a los toros desde la barrera y dejar su incursión en la política para otro momento, porque su prioridad es la familia.





Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “El aconsejar es un oficio tan común que lo usan muchos y lo saben hacer muy pocos.”

