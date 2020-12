Imparables los contagios y las muertes

Con cifras récord en contagios y el pico más alto de la pandemia provocada por el COVID-19 en México, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum hicieron este fin de semana un llamado a los ciudadanos para que se queden en sus casas y no acudan a las fiestas decembrinas. No habrá medidas radicales (como el toque de queda), ni sanciones para quienes desatiendan el llamado.

Tanto el Presidente como la jefa de Gobierno apelan al buen juicio y a la responsabilidad para aplanar la curva de contagios y muertes. No quieren violar garantías individuales. Sin embargo, los llamados han resultado insuficientes. Las calles del primer cuadro de la CDMX aparecieron ayer abarrotadas. Los chilangos compradores y, seguramente, muchos visitantes, caminaban codo a codo, como si nada pasara. Pero esto no es de ahora. Desde hace semanas, parece que la gente dejó de tenerle miedo al virus. Centros comerciales, mercados y calles lucen a tope.

Esa sea quizás una las principales razones por las que la pandemia no ha cedido. Somos de los países con mayor índice de letalidad y contagio. Probablemente por la irresponsabilidad de la gente, pero también por la falta de un manejo adecuado de las autoridades. Ya está más que dicho que el subsecretario Hugo López-Gatell se equivocó y debe renunciar de inmediato, incluso hasta el propio secretario del ramo, Jorge Alcocer.

Si no por sus malas decisiones, sí por los contradictorios mensajes con el primer mandatario, en cosas tan sencillas como el uso del cubrebocas. Pero como eso no va a pasar, las esperanzas del gobierno y los mexicanos están fincadas en la vacuna. Ya se empezó a aplicar en algunos lugares y pronto, antes de lo previsto, según nuestro gobierno, estará en México. El problema radica en que, mientras llega, los contagios y las muertes seguirán imparables en México y no hay poder sobre la Tierra que logre frenarlos.

El viernes publiqué que fue fallido el viaje que hizo Roberto Velasco, director para América del Norte, a EU, porque no pudo reunirse con el equipo de Joe Biden.

Me dicen que no fue tan así, porque con la visita, el ahora funcionario con tareas de subsecretario, cubrió las principales áreas de la relación bilateral entre México y EU, una de las más complejas a nivel mundial. Se reunió con representantes empresariales de ambos países, así como con los principales asesores de las comisiones de Relaciones Exteriores tanto del Senado como de la Cámara baja. Su agenda incluyó también reuniones con directivos de centros de pensamiento y organizaciones no gubernamentales, como el Mexico Institute, del Wilson Center, así como con el Migration Policy Institute.

La SRE deja patente que su agenda incluye al Partido Demócrata e insiste en que el viaje de Velasco buscó un primer acercamiento con diversos actores, para abrir canales de colaboración bilateral, regional y multilateral.



