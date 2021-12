Andrés recargado

Se acaba el año y con él la primera mitad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el que, si bien, logró sentar las bases de un cambio, todavía no alcanza a materializarse la verdadera cuarta transformación.

Con esa visión y pendiente, AMLO cierra el 2021.

Entre Navidad y Año Nuevo se tomará días de descanso para reflexionar, estar con la familia, pero sobre todo para afinar los detalles del arranque del próximo año y lo que será la segunda mitad de su administración.

Sobre esto último, desde Palacio Nacional me dicen que los mexicanos veremos a un Andrés Manuel recargado, remasterizado.

Ya dio una muestra de eso con los cambios que realizó la semana pasada.

La llegada de Arturo Medina Padilla, a la Procuraduría Fiscal de la Federación, así como la de Víctor Manuel Lamoyi, al Banco del Bienestar, y la de Martha Patricia Jiménez, a la Unidad de Financiamiento del Insabi, son parte de un relevo generacional en el gabinete.

El Presidente busca inyectar sangre nueva a la primera línea de fuego de su gobierno, posicionando en cargos de alta responsabilidad a mujeres y hombres que han estado en la segunda línea de batalla.

Es momento de sacarlos de la sombra, porque ya tuvieron tres años de entrenamiento como el caso de Arturo Medina, formado y guiado por Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública.

Otros funcionarios con ese perfil serán colocados en posiciones estratégicas, incluso con mayor control e influencia que los propios secretarios de Estado.

La idea es mover desde abajo al elefante en el que se convirtió la administración pública federal, porque una cosa son los planes y proyectos de las diferentes secretarías y otra la ejecución de los proyectos.

Ahí es donde radica el mayor rezago de la 4T. Las ideas no paran, con obras modestas y de gran calado. Lo que no tienen son buenos y efectivos operadores.

En esto habrá de concentrar sus esfuerzos el Presidente, para lo cual se respaldará también en personajes clave como la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, y gobernadores de la oposición, entre ellos el oaxaqueño Alejandro Murat; Alfredo del Mazo, en el Estado de México; y Mauricio Vila, en Yucatán, por mencionar unos.

Con base en el reglamento de la Ley de la Guardia Nacional, el 31 de diciembre serán dados de baja de la institución alrededor de dos mil elementos, la mayoría de ellos policías, suboficiales y oficiales que pasan de los 50 años.

Varios de ellos, sin embargo, ya promovieron amparos porque no están de acuerdo con la medida. Lo que no saben es que el gobierno les buscó una salida fácil, porque muchos son investigados por diversos motivos. Es decir, es mejor un mal arreglo que un buen pleito.

Alrededor de 80 mil pesos costó el adefesio de árbol de Navidad que colocó el Senado de la República en el Patio del Federalismo. Fue elaborado por una empresa de servicios de banquetes; es decir, una banquetera. Ahí está la explicación de todo.

Desde Cancún, me hicieron llegar algunas precisiones sobre el texto que publiqué el pasado viernes. Entre otras cosas, me dicen que la alcaldesa Mara Lezama, aspirante a la gubernatura de Quintana Roo, no autorizó la apertura de un casino, porque esa es facultad de la Secretaría de Gobernación.

Respecto al personaje que la acusó, Rafael Rodríguez, me dicen que fue investigado por participar en el tráfico de cubanos. También, está acusado de vender licencias falsas, mientras que su hijo ingresó al penal de Cancún por posesión de armas de fuego.

Sobre el cambio de la empresa encargada de la recolección de basura en el municipio, dicen que la decisión se tomó por “un caso de emergencia ambiental”, con todas las de la ley.

