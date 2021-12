Gertz, ocupado en lo que no debería

El fiscal anda en lo que no debería. El encargado de la procuración de justicia en un país dolido por la corrupción e impunidad está más envuelto en sospechas, que generando certezas. Distraído. Entre venganzas personales y señalamientos por una riqueza difícil de explicar, lejos de la que tendría que ser su principal tarea.

Alejandro Gertz Manero pierde respeto y prestigio aceleradamente. La autonomía e independencia, las olvidó hace rato. Ninguna de esas características parece importarle demasiado.

Ahora vive entre señalamientos y acusaciones por supuesto enriquecimiento ilícito. Decenas de vehículos que habría comprado en apenas unos años. ¿Cómo adquirió más de 100 vehículos en menos de 10 años, como se ha exhibido? Su nombre, además, es recurrente en la lista de personas que tendrían cuentas en paraísos fiscales.

Los penosos episodios se le acumulan a Gertz Manero. No sólo es la discrecionalidad de la Fiscalía, sino el ánimo de venganza del fiscal. Atropella el de por sí inexistente sistema de procuración de justicia.

La FGR, que tendría que estar ocupada en erradicar la corrupción, está distraída resolviendo las vendettas de su titular. La sed de revancha nubla las prioridades de una institución que debería servir a los mexicanos, no a los caprichos de alguien.

El poderoso fiscal, por ejemplo, solicitó arrestar por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada a 31 investigadores y personal administrativo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

El trasfondo, no sería ni el desvío ni la denuncia, sino la revancha contra parte de la comunidad científica que criticó duramente a la dirección de Conacyt y al fiscal, por otorgar, en junio pasado a Gertz, el nivel 3 —el más alto— del Sistema Nacional de Investigadores, pese a señalamientos de plagio. La petición del Fiscal ha sido desechada no una, sino dos veces por un juez.

Imposible obviar esta revancha de otra: el caso de Alejandra Cuevas, una mujer de 68 años que, pese a tener un amparo al momento de su detención, está por cumplir un año encarcelada en el penal femenil de Santa Martha Acatitla. Sin elementos probatorios, Gertz la acusa del asesinato de su hermano. Hace algunas semanas, la jueza Patricia Marcela Díaz Cerda echó por la borda la cantidad de violaciones que permitieron el arresto de una mujer que contaba con un recurso jurídico que lo impedía. El caso no resiste la mínima revisión. No se sostiene. Está tapizado de incongruencias, contradicciones y no tienen sustento legal ni jurídico. Pero al Fiscal eso no le importa demasiado.

A esas vendettas, se sumaría la emprendida contra el extitular de la UIF, Santiago Nieto, con quien Gertz no puede verse ni en pintura hace años. El costo de las facturas que el fiscal pretende cobrar es muy alto. Gertz está ocupado en lo suyo. La procuración de justicia no es su prioridad.

