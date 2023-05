Nadine Gasman: "Las feministas siempre reconocemos que nosotras estamos aquí gracias a las que nos antecedieron"

El Instituto Nacional de las Mujeres es el órgano rector de la política de igualdad y su función principal es trabajar con todas las secretarías y órganos desconcentrados a nivel federal, estatal y municipal para que en las políticas y presupuestos se tengan acciones que cierren las brechas de desigualdad entre los hombres y las mujeres, destacó Nadine Gasman, la titular del Inmujeres desde 2019 en una entrevista para El Heraldo Media Group.

"Parece muy abstracto, pero es decir, qué tiene que hacer Educación para fomentar, promover, la igualdad entre mujeres y hombres, para asegurarnos que vamos cambiando esta mentalidad machista, qué tiene que hacer Sedatu en términos de ordenamiento territorial", detalló.

Explicó que el Instituto cuenta con el Programa Nacional de Igualdad que incluye seis objetivos y 267 acciones, que si se llevan a cabo cambian la vida de las mujeres, afirmó.

Gasman señaló que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hay un gran interés por cambiar las condiciones de las mujeres, en especial de las de bajos recursos, de las que pertenecen a grupos indígenas y afrodescendientes, así como crear oportunidades para las jóvenes y niñas.

"En la conceptualización de la nueva escuela mexicana, el tema de la igualdad, de la no discriminación, de construirnos, educarnos para reconocernos como iguales es central", enfatizó.

Dijo que en el gobierno de AMLO hay un gran interés por cambiar las condiciones de las mujeres. Foto: Cuartoscuro

Los principales retos de Inmujeres

Gasman indicó que el reto es poner en el centro la igualdad, y que las acciones de cada persona puedan cambiar la vida de una niña indígena de Oaxaca, se reconozcan los derechos agrarios y que más mujeres sean comisarias ejidales, que tengan acceso a la justicia y cuenten con sus papeles para que puedan ser candidatas.

En ese sentido, dijo, es necesario entender y conocer mejor las formas en que las comunidades se organizan y cómo se incorporan las mujeres.

"Esta transformación civilizatoria que es reconocernos como iguales está en todas partes, el machismo que es lo que realmente es esta idea de que unos son superiores a otros está en toda la sociedad", indicó.

Señaló que por primera vez realizaron una campaña dirigida a los hombres, con el objetivo de mostrarles que el machismo tampoco les sirve a ellos y es pésimo para las mujeres.

"Ocho de cada 10 mujeres son agredidas por hombres".

Además, la primera causa de muerte de los hombres jóvenes de México es el homicidio, "se están matando" y la causa es la idea de qué es un hombre, de la agresividad, el no cuidarse.

"De eso se trata el Instituto Nacional de las Mujeres, estamos trabajando en áreas que van desde los cuidados que son tan importantes para la sociedad, pensarnos como una sociedad que cuida, que pone en el centro sostener la vida, que reconoce que hay un trabajo que nos permite funcionar y que ese trabajo está muy mal distribuido, está en los hombros de las mujeres".

Aseguró que el machismo tampoco le sirve a los hombres. Foto: Cuartoscuro

Campaña Únete

De acuerdo con Gasman, en 2009, el exsecretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, reconoció que uno de los problemas más graves de la humanidad es la violencia contra las mujeres, por lo que lanzó la campaña "Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres".

En dicha campaña Nadine fue la directora de la campaña para América Latina y el Caribe desde que inició y con ella se realizaron varias acciones que después se llevaron a otras partes del mundo y viceversa. En esta se priorizó, dijo, el poner un alto a la impunidad y reconocer que todas las personas son responsables.

"Este fue un movimiento que nació y que ya tiene unos años y que llama sobre todo a prevenir la violencia contra las mujeres".

Además el Instituto recuperó esta idea de que se tiene que atender la violencia contra las mujeres, protegerlas y sancionar a los agresores, pero sobre todo prevenirla.

Ban Ki-moon reconoció que uno de los problemas más graves de la humanidad es la violencia contra las mujeres. Foto: Cuartoscuro

Su trayectoria profesional

Gasman estudió la carrera de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México; sin embargo, desde que estaba en la licenciatura siempre se interesó en la salud pública, por lo que decidió enfocarse en este tema. Además, se enfocó en el área de los medicamentos, las vacunas y del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia, luego fue invitada a ser directora de una organización de salud reproductiva y al encontrarse con el tema de las mujeres se dio cuenta que era de su interés.

"El tema de la salud reproductiva, del derecho a decidir, de la autonomía, eso me fue llevando a interesarme en las otras áreas, no sólo en el de salud, obviamente pues ahora la economía, la política, la prevención y atención de la violencia son muy importantes", expresó.

Dijo que sus temas de interés han sido la autonomía de las mujeres, la política y prevención de la violencia. Foto: Cuartoscuro

Sus pasatiempos

Gasman asegura que lo más importante para ella es cumplir con este encargo; sin embargo, siempre hay espacio para estar con la familia.

"Me gusta mucho estar con mis hijos que ya son adultos y que están también muy interesados en su vida profesional, me encanta ir al cine, me encanta la música, me gusta leer, si me gusta tener tiempo libre, aunque no tenga mucho, cuando estoy, me encanta", manifestó.

El legado que le gustaría dejar al salir del Inmujeres es la transversalización hecha a nivel territorial, ya que el Instituto está dedicado a llevar estas políticas a nivel federal y llegar a donde están las mujeres, desarrollar herramientas y propuestas como las redes de mujeres constructoras de paz, lineamientos para prevenir el acoso y el hostigamiento, el sistema de cuidados.

"El gran legado es que vamos a poner las bases para tener un sistema de cuidados que realmente reconozca, redistribuya y haya una corresponsabilidad en esto que es esencial para la vida, creo que vamos a dejar muchas cosas y un impacto en la vida de las mujeres y de las niñas".

Busca dejar un legado y propuestas como las redes de mujeres constructoras de paz. Foto: Cuartoscuro

Agradecida con AMLO

Compartió que cuando estaba en Brasil como representante de ONU Mujeres, tuvo el honor de que un grupo de mujeres pensara en ella para dirigir al Inmujeres, además siempre estuvo del lado del presidente López Obrador.

"Vine, hice las entrevistas, hice todo el proceso y estuve en la terna, y el presidente me seleccionó y yo estoy muy contenta, muy agradecida".

Afirmó que las mujeres pueden estar tranquilas de las políticas que se están llevando a cabo en las instituciones, "es un gabinete que está comprometido con la igualdad, que no hay estas cosas que yo viví en otros lugares, hay muchísima claridad desde el presidente, todo el gabinete, de la importancia, de lo central que es tener acciones que cierren las brechas de desigualdad".

Aseguró que se están construyendo instituciones donde el tema de la paridad ha tomado lugar. "Nosotras las feministas siempre reconocemos que nosotras estamos aquí gracias a las que nos antecedieron y estamos aquí para las que vienen en el futuro".

Aseguró que el gabinete está comprometido con la igualdad. Foto: Cuartoscuro

Seguir leyendo:

Jesus Esteva: el secretario de Obras de la CDMX y cómo correr lo ha llevado a servir mejor a la capital

Mauricio Sulaimán al centro del ring y la lucha para cambiar el mundo a través del box

Frente a frente con Fadlala Akabani: su salida del PAN, su acercamiento con AMLO y la reactivación económica en la CDMX