Frente a frente con Fadlala Akabani: su salida del PAN, su acercamiento con AMLO y la reactivación económica en la CDMX

Fadlala Akabani, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, abrió las puertas de su oficina para contar un poco más de su vida. Compartió que sus padres son originarios de Siria y su apellido proviene de un pueblo pequeño de Líbano. Sin embargo, su papá se trasladó a México en 1956 mientras que su mamá lo hizo tres años después, todo se debió a un un tío abuelo que llegó al país en 1925, Al llegar a la capital, su padre vivió durante un tiempo en La Lagunilla, pero al llegar su madre se reubicaron en la colonia Narvarte.

Es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en donde asegura que tuvo a los mejores profesores, entre ellos, Juan Brom, Carlos Quijano, Edmundo González Llaca y Raúl Olmedo. "Ahí lo que aprendes es a comprender la historia, a entenderla, a interpretarla".

Previamente, estudió en la Escuela Nacional Preparatoria Número 1, y desde ese entonces compaginó el estudio y el trabajo. Formó parte de la penúltima generación que estudió en el edificio de San Ildefonso, de donde salía para dirigirse a su trabajo en La Lagunilla. Caminaba de República de Cuba hacia la de Paraguay, describió, y durante ese recorrido hacía escalas en todas las iglesias, ya que le gustan los retablos y la historia que rodea a estos recintos religiosos del Centro Histórico.

"Llegaba yo a más tardar a las 2:00 de la tarde a apoyar a mi papá", recordó.

Al salir de la universidad continuó sus labores en el mundo de los negocios; sin embargo, se insertó en la política tras conocer a Manuel Clouthier "Maquío", sumándose al Partido Acción Nacional, en el que estuvo desde 1994 hasta el 2011. Posteriormente fue jefe delegacional de 2003 a 2006 en Benito Juárez, donde tuvo, dijo, "la gran oportunidad de conocer al licenciado López Obrador".

Compartió un poco de sus orígenes. Foto: Especial

Su acercamiento con AMLO

Durante los primeros días como jefe delegacional, el hoy presidente de México realizó un recorrido por la Benito Juárez al que acudió. En él, Andrés Manuel López Obrador hizo la entrega de viviendas en colonias del oriente de esa demarcación como San Simón, Niños Héroes, Nativitas, Moderna y Portales, actividades que Fadlala Akabani siempre apoyó, "son políticas de justicia social", destacó.

"Ahí estuve con él, entregamos vivienda en 12 edificios y ahí platicamos, me dijo que le gustó mi mensaje y después los vecinos nos invitaban a comer... conversamos y me dijo que me iba a citar en su oficina y ya me llamó", narró.

De acuerdo con el funcionario, la mayoría de las veces que se vieron, aunque sí trataban temas relacionados con el entonces Distrito Federal, a AMLO le interesaba el tema del petróleo y debido a que Akabani era conocedor del tema, por sus orígenes y por sus conocimientos respecto a la geopolítica del Medio Oriente, congeniaron bien.

"Le gustó mi punto de vista, yo le expliqué la ruta de los petrodólares, los conflictos regionales, los diferentes conatos de guerra en la zona, y le gustó conocer la conformación de una banca propia de los países árabes petroleros y cómo fue con la guerra civil en Líbano, cómo fue destruida esta incipiente estructura financiera para los petrodólares y entonces sabemos que hay muchos intereses, le gustó mucho mi explicación y eso fortaleció nuestra relación", contó.

Dijo que en sus encuentros hablaban principalmente del petróleo. Foto: Cuartoscuro

El desafuero

Akabani decidió salir del PAN porque ya no era lo mismo y porque había recibidos diversos señalamientos tras haberse negado a sumarse "a la andanada" de ese instituto político y de Vicente Fox en contra del entonces jefe de Gobierno López Obrador, por el contrario hubo una colaboración plena, afirmó.

"Después viene el desafuero, vi una persona, que es serio, que ama a su pueblo y estudiamos en la misma facultad, entonces teníamos muchas cosas de que hablar y compartimos muchos momentos".

Platicó que fue en un evento en Ocoyoacac, Estado de México, donde lo volvió a ver y se saludaron afectuosamente, ahi el hoy presidente le preguntó si lo apoyaría y Fadlala aceptó. A la semana siguiente se reunieron nuevamente, conversaron y Andrés Manuel le pidió que organizara algunas actividades en Benito Juárez y en toda la ciudad.

Se suma al equipo de Sheinbaum

Algunos años después de su paso por la subdirección de Medios Nacionales de la Subsecretaría de Normatividad de Medios en la Secretaría de Gobernación, en 2002, y la dirección de Análisis de Programas de Apoyo al Campo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, de 2007 a 2010, conoció a Claudia Sheinbaum.

Describió que en 2018, durante la transición, la jefa de Gobierno le ofreció la dirección general del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO), y un año más tarde, fue nombrado Secretario de Desarrollo Económico capitalino.

Para Akabani uno de los mayores retos que ha tenido fue la pandemia por Covid-19, porque se desconocía el comportamiento del virus y no se sabía cómo solucionar esa situación, por lo que lograr un consenso con los empresarios y avisarles que cerrarían fue una gran responsabilidad.

"Fueron diálogos fuertes, ríspidos, desconocíamos qué iba a suceder y conforme íbamos conociendo el comportamiento del virus, fuimos tomando decisiones, la jefa de gobierno fue tomando decisiones de forma muy seria y muy responsable. Había un comité epidemiológico donde participábamos todos, tanto miembros del sector salud, miembros del sector económico, como otros miembros del gabinete y se tomaban las decisiones", explicó.

Agregó que la jefa de Gobierno siempre estuvo atenta a toda la información para tomar la mejor decisión, y aunque los empresarios sufrieron las medidas por la pandemia, se logró salir adelante.

"Yo creo que tomamos las mejores decisiones, tan es así que la Ciudad de México ahorita está increíble, boyante, recuperada, con índices de empleo tanto formales como en general, con apertura de negocios, con el PIB al alza", expresó.

Asegura que uno de sus mayores retos fue la pandemia. Foto: Cuartoscuro

La CDMX va creciendo

El secretario de Desarrollo Económico capitalino indicó que esperan montos similares a los del año pasado por relocalización, que es un fenómeno que ya está en marcha y durará ocho años y que consiste en la llegada de empresas sobre todo estadounidenses que desean aprovechar las ventajas geográficas, infraestructura y la mano de obra y la calidad de los trabajadores y técnicos mexicanos que se ha fortalecido con el T-MEC, con un peso fuerte, con la estabilidad económica y social.

"La primera condición para la inversión se llama estabilidad social y aquí con la jefa de Gobierno hemos trabajado para cerrar las brechas de desigualdad entre las familias y las personas, entre la desigualdad de género, pero también la desigualdad entre las empresas", acotó.

Subrayó que están buscando que haya una integración entre las empresas y que el incremento del e-commerce no genere desigualdad entre las empresas.

Además, destacó que la CDMX en materia económica es otra en comparación a sus inicios, porque no había programas de capacitación, de integración económica entre las 16 alcaldías, y porque ahora se han incrementado el número de créditos, sobre todo en apoyo a las mujeres

"En todo el sexenio pasado se entregaron 64 mil créditos de diferentes montos, nosotros vamos para este 2023 a los 230 mil créditos en los cinco años de la jefa de Gobierno, cuatro veces más lo que dio la pasada administración", apuntó.

No obstante, dijo que se están atendiendo a los diferentes sectores económicos y desde la pandemia se han enfocado en apoyar a las micro y pequeñas empresas para que se recuperen plenamente. Asimismo, señaló que el e-commerce se ha impulsado. Y aseguró que esta administración terminará con el mantenimiento preventivo y correctivo de los 229 mercados públicos con los que iniciaron y terminarán en casi 338.

Proyectos futuros

En línea con el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que no puede haber crecimiento económico con injusticia social, por lo que buscan construir una economía en donde todos los que trabajan en ella crezcan y se desarrollen, cerrando las brechas de desigualdad.

"Yo soy soldado de la 4T, así que muchos me han dicho, para acá, para allá, por aquí, por acá, pero vamos a esperar cómo se desarrollan las cosas", respondió ante la pregunta de que realizará a partir de 2024.

Dijo que él seguirá con el movimiento, el cual espera que se consolide, logre sus objetivos y consiga la transformación.

"Voy a estar muy firme y participativo en consolidar el movimiento que encabeza el licenciado López Obrador, porque los resultados están a la vista aunque la oposición y lamento tener que decirlo, encuentre que todo está mal".

Aseguró que el año pasado y sobre todo el presente, ha recibido muy buenos comentarios por parte de los empresarios, se han "roto cifras de apertura de negocios", subrayando que el año pasado hubo cerca de 15 mil negocios nuevos de bajo impacto y este 2023 se espera superar esos números.

Incluso destacó que a pesar de lo que muchos piensan, la clase media se ha fortalecido, "la estabilidad económica que estamos viviendo a quien más favorece es a la clase media", Akabani, quien asegura que estará donde el movimiento lo necesite.

Destacó que la CDMX ha crecido notoriamente. Foto: Cuartoscuro

