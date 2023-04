Mano a mano con Delfina Gómez: sus orígenes, propuestas para el Edomex y cómo conoció a AMLO

Tres cosas marcaron la vida de Delfina Gómez, aspirante a la gubernatura del Estado de México: las manos curtidas de su padre debido al trabajo, la muerte de uno de sus hermanos y los valores que le inculcaron sus padres. La política nacida en Texcoco tuvo una entrevista con Adriana Delgado a través de la señal de televisión de El Heraldo Media Group, para hablar del camino que la forjó dentro de la academia y de la política.

De acuerdo con la morenista, era constante ver callos en las palmas del señor José Guadalupe, quien debía salir de su casa todos los días desde el municipio que años después gobernaría su hija hasta la Ciudad de México, donde trabajaba como albañil. Si bien escaseaban muchas cosas debido a la falta de recursos, lo que sobraban eran valores.

"Todavía estamos en la actualidad con esta situación de que de momento tienes que venirte de Texcoco a trabajar a la Ciudad de México porque todavía no hay suficiente empleo".

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

La maestra se enfrenta a Alejandra del Moral en las urnas en junio.

Una infancia sin recursos, pero con mucho amor

Los padres de Delfina inculcaron a los suyos el respeto y la responsabilidad. Por esta razón, dice siempre estar al tanto de las consecuencias de sus actos y de hacer las cosas que necesitaba para salir adelante. Los estudios estuvieron dentro de este último tenor, ya que su padre invitó a todos sus vástagos a estudiar y apoyarlos en lo que pudiera, pero con la condición de que ellos deberían hacerse responsables de lo que a él se le escapara de las manos.

De esta forma, los Gómez Álvarez tuvieron que trabajar a la par de mantenerse en la escuela. Para la maestra esto fue un aprendizaje importante de lucha, honestidad, esfuerzo y asumir retos.

"A pesar de que de momento no había quizás los recursos necesarios para viajar o para tener algunos accesos a diferentes situaciones, siempre estábamos en unidad y siempre estamos disfrutando en casa una taza de café, pero con mucho amor y con mucho cariño".

La pobreza no era un impedimento que pudiera acabar con las ganas de mejorar la situación de su familia, pero sí un obstáculo bastante fuerte que la ponía en situaciones trágicas. Una de estas, contó, fue la muerte de uno de sus hermanos, un bebé de ocho meses.

"Vuela hija, todo lo que yo no pude volar tu vuélalo", es la frase que su madre dolía decirle a sus pequeños para que encontraran la manera de encontrar el mejor camino para sus vidas.

El Edomex podría tener una gobernadora y una alternancia. FOTO: Especial.

Ser maestra le cambió la vida

Los juegos de la infancia la fueron orillando a la docencia. No fueron pocas las veces que salió de su casa y se ponía a jugar con sus vecinos a que ella era maestra. El sueño se realizó cuando poco después de que terminara la secundaria se inaugurara una Escuela Normal en Texcoco.

Como la profesional que instruye, Gómez vio a niños que padecían cosas similares a las que ella vivió. Desde ahí su vocación se dirigió a buscar que los alumnos desarrollaran habilidades y destrezas que los ayudaran como seres humanos.

"Y yo les decía a las maestras, si nosotros como maestros no les damos esa pequeña sonrisa que a lo mejor en su casa no la tienen porque el papá está preocupado por la economía, la mamá está angustiada por todo lo que tiene de responsabilidad y si tú como maestra no le das esa oportunidad al pequeño de sacar una sonrisa, pues pobre pequeño, decía, no tiene ningún espacio más que esas dos opciones".

Morena le ha dado el voto de confianza para la elección. FOTO: Especial.

Dice vivir para servir por los demás

La docencia inició una senda que la ha llevado a desarrollarse como senadora de la República, secretaria de Educación e inclusive como presidenta municipal de su natal Texcoco. Pese a que la política es vista como un puesto en el cual los involucrados ganan poder con sus puestos, la maestra asegura que para ella solamente ha significado servir a la gente.

La invitación le llegó a unos meses de poder jubilarse después de ser directora de una escuela durante varios años; no obstante, dijo haberse decidido por competir por la alcaldía después de ver que podía hacer un cambio por la situación de su comunidad.

"Yo veía a mi municipio muy abandonado, lo veía con banquetas destrozadas, falta de seguridad, o sea, todo lo que los ciudadanos de momento nos aqueja, la basura, servicios públicos".

Arrancó su campaña este lunes. FOTO: Especial.

La casualidad por la que conoció a AMLO

Sobre la forma en la que conoció al actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la aspirante a gobernar el Edomex asegura que ocurrió un día que caminaba por el Centro Histórico con la intención de comprar un libro. Cerca del Zócalo vio a varias personas que se acercaban al Zócalo para ver al tabasqueño.

Se acercó al lugar y escuchó un discurso que coincidía con muchas cosas que creía, así que se volvió una seguidora más de él. Comenzó a informarse sobre lo que hacía el político e inclusive acudía a los mítines que organizaba.

"Yo nunca me imaginé tenerlo tan cerca como ahorita. La vida me ha dado la oportunidad de vivirlo y a él lo conozco cuando ya me proponen como candidata a presidenta municipal".

Un día que se acercó a un templete, López Obrador cuestionó a su equipo sobre quién era ella y qué hacía en el lugar. Tras esto, se enteró de las cosas que hacía y al ver su trabajo decidió darle la oportunidad de representar al partido algunos meses después.

"Me tiene la confianza y bueno, tal suerte que pues me invitó a hacer secretaria de Educación. Y eso para mí, pues es estupendo y fabuloso porque pues al menos corresponde un poquito a lo que yo he hecho como profesionista".

La política dijo que AMLO no se equivoca cuando la llama humilde y honrada, debido a que su único deseo es dejar un legado, en especial para las personas con discapacidad y los perros.

Le tocó enfrentar la pandemia durante su administración frente a la Secretaría de Educación. FOTO: Presidencia.

No guarda rencor de la derrota de 2017

Sobre la derrota que vivió en las urnas frente a Alfredo Del Mazo en 2017, Delfina Gómez dijo ver la situación como una experiencia de la cual se queda con la gente y los lugares que conoció, así como una oportunidad para desarrollarse de manera importante.

"Quizás no era mi momento. Entonces no, no, no me quedo en la parte de por qué no pude ser o qué mala onda, no, o sea, por algo pasó, yo sigo adelante".

Actualmente dice sentirse capaz de ganar en los comicios que se llevarán a cabo en junio. Estima que ocho de cada 10 mexiquenses quieren un cambio que ella está dispuesta a darles. Prometió además tener la fórmula para gobernar, a la cual resumió como las acciones para darle lo que necesitan a todos, trabajar en unidad y de manera coordinada.

"Yo creo que si la clase media hace lo que le corresponde, pero se afianza en el apoyo de la clase alta y jala a la clase baja, eso pudiera traernos beneficios para todos".

La maestra apuesta a que haya también un desarrollo turístico en el Estado de México como lo hay en puntos como Quintana

Roo o Yucatán, debido a que no se han expuesto puntos como Temoaya, tenemos Valle, El Oro, Ozumba, Otumba o el mismísimo Texcoco.

Este panorama, comentó, también estaría apoyado de nuevos caminos de distribución para ayudar a los empresarios a generar empleos y hacer crecer a la gente en el Edomex.

Durante la conversación, la maestra aseguró haber recibido al menos mil 800 propuestas y peticiones de la gente. Entre estas destacan personas de Naucalpan que están preocupadas por la inseguridad y el transporte público, además de atender estas solicitudes, asegura que buscará reordenar las unidades de carga, generar medidas como hacer que funcionen estrategias como los botones de pánico, aumentar la vigilancia, el equipo y la proximidad de la policía.

"Yo creo que no se trata de venir a quitar todo porque no es volver a empezar si no es fortalecer lo que ya se tiene".

Quiere dejar una huella en el Estado de México. FOTO: Especial.

El Edomex romperá el techo de cristal

La política ve en estas elecciones la oportunidad de que las mujeres abran una brecha en el Estado de México, debido a que será la primera vez que el sexo femenino tiene una gobernadora. Aseguró que esto marcará un panorama más amplio para las nuevas generaciones, a las cuales se comenzará a retribuir por la deuda histórica que hay en la administración local.

Además de prometer implementar un gabinete paritario en caso de ganar la elección, Delfina Gómez prevé acercarse con grupos que investigan y luchan contra la violencia de género para establecer dinámicas que reduzcan estas agresiones.

"Entonces yo creo que el hecho de que la mujer pueda darme esa oportunidad de trabajar, porque la idea es esa, 50 por ciento de mi gabinete tiene que ser de mujeres y no cargos así como que a ver, algo algo sencillito para que como que te entretengas aunque todos los cargos son importantes".

Pretende quedarse con la titularidad en la entidad. FOTO: Cuartoscuro.

Tendrá una campaña positiva

La aspirante de Morena, el PVEM y el PT asegura que no está acostumbrada a denostar o atacar a los demás, por lo que dijo que su campaña no se puede centrar en tratar de descalificar a sus adversarios.

"Nuestros ciudadanos no lo merecen. Y a nuestros ciudadanos tampoco les interesa, a ellos les interesa que les des seguridad en sus calles, que les des una buena lámpara en su cuadra, que tengan una mejor educación".

Además, en lugar de buscar hacer llegar un mensaje, la política dice estar concentrada en escuchar a la gente que la rodea y la cual ha vivido exigiendo la atención que merece.

No te pierdas esta entrevista a las 23:00 horas a través de la señal de TV de El Heraldo Media Group.

Mira otras exclusivas

Pedro Valtierra sin filtros: "La fotografía me embrujó"

Mano a mano con Miguel Ángel Mancera: la Línea 12 del Metro, su distanciamiento de AMLO y cómo vencer a Morena

Maru Campos al descubierto: sus inicios en el PAN, la trágica muerte de su hermano y un camino sin padrinos

Cara a cara con Mario Delgado: la compra de votos en Edomex, la traición del PT en Coahuila y la vida sin AMLO

A solas con Marcelo Ebrard: Tesla, la guerra sucia que viene y qué pasará con las "mañaneras" si es presidente

Frente a frente con José Luis Rodríguez, secretario de Trabajo de la CDMX: "La ciudad está en ruta"