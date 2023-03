Pedro Valtierra sin filtros: "La fotografía me embrujó"

Un fotoperiodista debe estar hecho de compromiso con su profesión, ética, respeto, pasión y un poco de suerte, así lo asegura Pedro Valtierra, uno de los estandartes de esta práctica, así como fundador y director de la revista y agencia Cuartoscuro. En la práctica, asegura que quien está detrás de la lente debe llevar a cabo lo que le aprendió de Benjamin Wong, exdirector de El Sol de México: lectura, discreción y estar cerca de los temas.

El especialista de los encuadres se declara a sí mismo como alguien afortunado debido a que además de la instrucción en el primer diario para el que trabajó, también le tocó estar en Unomásuno de Manuel Becerra Acosta, el cual le dio la oportunidad de viajar a Nicaragua para cubrir una guerra. En ese entonces tenía solamente 23 años de edad.

"No es solamente el fotógrafo, no es solamente las ganas, sino también es importante la gente que te apoya", dijo.

"Muchas veces el dolor hace que te autocensures"

Cubrir un conflicto armado conlleva mirar el sufrimiento de las personas de primera mano, para el profesional esto significó enfrentarse a un dolor extremo que lo llevó a autocensurarse para no reflejarlo con toda su crudeza por medio de las imágenes.

De su experiencia en Nicaragua narra que le tocó encontrarse con un retén de militares que había sido atacado. El saldo de las muertes era de al menos 20 bajas y varios heridos. Su encomienda era la de llevar a México los retratos de esa tragedia, pero tenía que evitar ser muy gráfico a la hora de retratar la violencia.

"Yo buscando una fotografía, digamos, dentro de la violencia más humanizada y encontré que un soldado herido movía la mano cuando me acercaba, ¿no? Y eso fue lo que retraté, la mano de ese soldado, en lugar de ya sabrás, el efecto de los balazos y todo eso".

El poeta David Huerta retratado en enero de 1987 en la CDMX por Pedro Valtierra: FOTO: Cuartoscuro.

La siguiente labor, comenta, fue decidir qué imágenes tenía que enviar. Desde un baño que era ocupado como cuarto oscuro, él y sus compañeros revelaban los rollos y posteriormente elegían las instantáneas que para ellos mejor comunicaban lo que ocurría en ese punto del mundo.

"No quiero usar la palabra sufrir, pero los fotógrafos en aquellos años, tomabas tu foto y no sabías cómo quedaba, cómo estaba, cómo iba a quedar. Erá una angustia, una preocupación permanente la que traías hasta que revelabas".

Espectáculo musical de Carmen Salinas en 1984. Foto de Pedro Valtierra: Fuente: Cuartoscuro.

El fotógrafo es como un intruso, pero no es ajeno

Valtierra destaca que entrar en conflictos armados o en cualquier suceso llevando a una cámara le hace sentir como un intruso; sin embargo, entiende que los fotoperiodistas tienen una responsabilidad de contar lo que ven por medio del lente. Poder enfrentar lo más triste del sufrimiento humana, dice, no tiene que ver con la insensibilidad, aunque sí con una pragmática a la hora de desarrollarse profesionalmente.

"Los fotógrafos y los periodistas en general no podemos estar ajenos al sufrimiento de la gente, a lo que hemos visto".

Luis Echeverría, expresidente de México, desayunando en su casa retratado por Pedro Valtierra: FOTO: Cuartoscuro.

Lo mismo ocurre con la imagen política, ya que aunque ha sido testigo de la contradicción en los discursos de las personas que dirigen el país, su cámara está destinada a reflejar lo que ocurre en el país sin importar el contexto o quién esté en el poder. El mismo pensamiento lo ha llevado a preocuparse por la forma de llevar el país en los gobiernos de José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto e inclusive hoy con Andrés Manuel López Obrador.

"No podemos estar al margen, nosotros, los periodistas y los fotógrafos en particular, no podemos estar al margen de lo social, de lo político y no podemos estar al margen porque finalmente somos mexicanos, tenemos derechos, votamos y nosotros como periodistas, pues tenemos esta situación de que tenemos que estar contando la vida no como es".

La escritora Elena Poniatowska, retratada por Pedro Valtierra. FOTO: Cuartoscuro.

El fotógrafo debe leer su entorno

Elegir una instantánea icónica en la labor que ha ejercido durante décadas es una labor difícil, asegura el fundador de Cuartoscuro, pero lo que recuerda los momentos que vivió gracias al lente. Dentro de ellos le queda una marca de ser espectador del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, después de retratar en los 80 las enormes extensiones de tierra que habían sido reclamadas por caciques.

Vicente Rojo, artista plástico y diseñador gráfico captado por la lente de Pedro Valtierra. FOTO: Cuartoscuro.

Sobre esta experiencia destaca que el ir reconociendo los entornos, lo que pasa a diario permite conocer la raíz de los hechos históricos. Pese a que hay una creencia popular de que hay cosas que estallan de un día a otro, la verdad es que hay sucesos que desencadenan en otros y terminan por cambiar la realidad.

"No es que uno esté de acuerdo con Marcos o no, o sea, conoces las circunstancias y dices… por favor, o sea, eso tenía que pasar, y si no se cuidan muchas cosas van a seguir pasando, no porque uno las aliente, sino porque la gente de pronto vive tantas injusticias que no se puede soportar".

El cielo despejado de la Ciudad de México por Pedro Valtierra. FOTO: Cuartoscuro

El levantamiento en Chiapas, dice, forma para de este tipo de hechos que además lo han hecho entender que no debe enfrascarse en decidir si su trabajo es bueno o malo, sino que todo su esfuerzo se inclina en contar los sentimientos de la gente. De esta manera, la imagen se convierte en sí misma en una crónica de los hechos, apunta.

"Siempre que uno ve la mano, el rostro, el país, el escenario detrás de estas personas que están luchando por algo, por tener una mejor vida, como los migrantes cuando vienen, las caras de tristeza, saliendo, dejando su país, dejando su tierra, dejando sus seres queridos".

Un perro duerme en el zócalo de Oaxaca. FOTO: Pedro Valtierra para Cuartoscuro.

Miedo, peligro y su negativa a la protección de periodistas

Pese a la labor social que hace el fotoperiodista, Valtierra confiesa que ha sentido miedo de desempeñarse en el campo profesional. Lejos de las consecuencias políticas que se derivan de este tipo de trabajo, asegura que hasta en los contextos más dóciles puede aparecer alguien quien se sienta atacado por ser retratado.

"Es peligroso de pronto que las fotografías que uno toma puedan causar malestar, molestia y hay una, pues ha habido intentos de de censura, de golpear y de todo eso, sí me da miedo, por supuesto".

Atracción del parque temático "Mundo Ferrari" en Abu Dabi retratado por Pedro Valtierra. FOTO: Cuartoscuro.

Narra que dentro de su labor les tocó a él y al reportero Víctor Avilés registrar las consecuencias de la represión que sufrieron 12 campesinos que habían asesinado en una sierra. Esto, dice, le dio temor, debido a que había una posibilidad de que los responsables de esta situación se sintieran evidenciadas por sus encuadres.

La protección a periodistas es un asunto en el que no cree, debido a que considera que no se puede pedir un criterio especial cada vez que matan a un profesional y tampoco habrá quien esté dispuesto a darlo.

"¿De qué sirve que haya más leyes? Yo me pregunto y reflexión en voz alta. Entre más leyes, más periodistas muertos. Es un riesgo del periodismo".

Las leyendas del cine y la música mexicanos Flor Silvestre y Antonio Aguilar. FOTO: Pedro Valtierra para Cuartoscuro.

Destaca que el riesgo en la profesión no es algo que los que estudian esta carrera desconozcan. Esta razón lo lleva a no quejarse de las situaciones que enfrenta, pero dice respetar a los colegas que piden estos mecanismos. Cuestiona además que estos recursos legales sirvan, debido a que considera que no se ha podido acabar con la impunidad.

"Entre más riesgo hayan con la sociedad civil más riesgo vamos a tener nosotros. Entonces hay que asumir la responsabilidad y hacer un debate yo diría un poco más serio", dijo.

Un hombre en bicicleta cruza frente a un mural de la banda La Trakatera en Oaxaca. FOTO Pedro Valtierra para Cuartoscuro.

"Todos somos fotógrafos"

Valtierra asegura que la tecnología ha brindado el espacio para que la gente, sin importar su condición, pueda tomar instantáneas. Comenta que ya no es necesario un conocimiento técnico para ejecutar este tipo de labor y aunque es una forma muy fácil de representar la sociedad, también hay personas que son muv creativas a la hora de expresarse por este medio.

"Me asusta un poco bueno porque hoy la mayor parte de los medios. Dependen de la información que están tomando esos reporteros improvisados con su cámara, con su teléfono, un accidente, una matazón, queman un carro y ahí está la foto, antes que nadie. Eso desde mi punto de vista, amerita una reflexión sobre cuál es el futuro del periodismo y cuál es el futuro nuestro de los fotógrafos".

Pedro Valtierra registrando un momento a través de su teléfono. FOTO: Cuartoscuro.

Lamenta además que este tipo de herramientas y la falta de técnica lleven a las personas a tomar imágenes sin pensar en que están construyendo una memoria histórica de la realidad. A esto suma que los formatos digitales pueden borrarse mucho más rápido de lo que pasa con los físicos.

El bolero que se convirtió en fotógrafo

Proveniente de Zacatecas, el joven Valtierra llegó a la Ciudad de México. Solamente había acabado la primaria, por lo que tuvo que dedicarse a vender discos en las calles de la urbe, ser albañil en ocasiones, estudiar mecánica, entre otras cosas más. Sin embargo, no fue sino hasta que llegó al mercado Cartagena y al Zoológico de Chapultepec cuando encontró su primera vocación y tras ella, su verdadera pasión.

La tecnología ha cambiado la forma de plasmar las ideas. FOTO: El Heraldo Media Group

Como bolero limpió los zapatos de diversas personas e incluso pasaba por la entonces residencia oficial del presidente en Los Pinos. Ahí acompañó a varios colegas que se dedicaban a lo mismo. Cierto día que uno de sus compañeros no pudo ir a trabajar, le tocó substituirlo para entrar en el recinto y ayudar a mantener impecable el calzado de los integrantes del departamento de comunicación social y a los periodistas que trabajaban en el lugar.

La curiosidad sobre lo que hacían fue pie para que lo dejaran entrar al laboratorio de fotografía de la Presidencia. Ahí conoció el cuarto oscuro donde se revelaban las imágenes tomadas por los profesionales.

El sociólogo Pablo González Casanova, retratado por Pedro Valtierra. FOTO: Cuartoscuro.

"Aunque yo ya tenía una camarita instamatic, me gustaba la cámara, la foto, cuando realmente me impactó fue cuando conocí el cuarto oscuro, cómo se estaban revelando las fotos, entraban al revelador, luego al fijador, cómo estaban imprimiendo, estaban imprimiendo los laboratoristas que hacían muy rápido su trabajo, con muchísima calidad, me di cuenta después, en ese momento yo sabía que lo hacían con mucho ritmo y muchas ganas y muy bien".

De inmediato lo que vio lo encandiló, así que buscó hacerse amigo de las personas que se ganaban la vida con sus encuadres. Narra que todos los días subía a verlos para ofrecerle sus servicios y tener una relación más estrecha con ellos.

Pedro Valtierra durante la inauguración de un mural en su honor en 2019, en Fresnillo, Zacatecas. FOTO: Cuartoscuro.

"A partir de ese momento, la fotografía me embrujó".

Sus primeras labores, explica, fue ayudando a los fotoreporteros a preparar los químicos para revelar y practicando por su cuenta. De esta forma se fue involucrando al punto que lo dejaban exponer sus propias instantáneas.

La leyenda artística de México, “Francisco Toledo”, retratado por Pedro Valtierra. FOTO: Cuartoscuro.

