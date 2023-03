Cara a cara con Mario Delgado: la compra de votos en Edomex, la traición del PT en Coahuila y la vida sin AMLO

La polémica es algo de lo que no puede estar eximido el Movimiento de Regeneración Nacional, pero con él en la presidencia se ha han demostrado avances por medio de diversos resultados, así lo aseguró su presidente nacional Mario Delgado, en entrevista con Javier Solórzano a través de la señal de televisión de El Heraldo Media Group. El político recordó que el partido ha triunfado en 16 de 21 procesos electorales y además tiene el objetivo de llevarse el triunfo en los comicios que se llevan a cabo este año en Coahuila y el Estado de México.

Aseguró además que su gestión fue la encargada de llevar a cabo la elección interna para renovar todas las estructuras y el Consejo Nacional, situación que no ocurría desde 2015. Indicó que hay nuevos estatutos y nuevos documentos que permiten la mejor organización de esta fuerza política. Aunque en las selecciones de candidatos hay algunos aspirantes que se inconforman con los resultados, dijo que Morena es fuerte, ya que la gente puede vislumbrar a través de ella los ideales que fueron constituidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando la fundó.

"Sigue siendo el partido de las y los mexicanos", dijo.

Los aliados jugaron chuecos y con mentiras en Coahuila

Sobre la separación de Ricardo Mejía, exsubsecretario de Seguridad, para competir por la gubernatura en Coahuila como abanderado del Partido del Trabajo, Delgado aseguró que el candidato miente al decir que está alineado con la Cuarta Transformación y los valores que de ella se desprenden. Opinó que con sus aspiraciones está impidiendo que haya un cambio en la entidad tal y como la gente lo pide.

El líder nacional de Morena indicó que ventaja que tenía Armando Guadiana, actual abanderado para la entidad, en las encuestas frente al aspirante de Va por México, conformado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) es de unos cuantos puntos, pero con la intervención del petista actúa en contra de esto.

Indicó que el gobierno de la entidad es otro obstáculo dentro del proceso es la intervención del gobierno local, el cual ha buscado perpetuarse en el poder por medio de la coalición. Añadió que el reto en el estado es que la gente identifique que el único representante de la 4T es Armando Guadiana.

"La estrategia en Coahuila será conservar esa ventaja para llegar el día de la elección", dijo.

Indicó que la reacción que tuvo el Partido del Trabajo fue un mal precedente, ya que además de ir en contra del proceso que se marcó en los estatutos, realizó esta acción a espaldas la coalición. Calificó esta actidud como una traición que le da una ventaja a la oposición e impide que la Cuarta Transformación consolide la ventaja de Guadiana.

Morena no repetirá la historia en el Edomex

Destacó que la campaña en el Estado de México para llevar a Delfina Gómez a la gubernatura es similar a la de Coahuila en el sentido de que la 4T busca arrebatarle el poder al PRI en estados donde nunca ha habido alternancia y en la que los gobiernos en funciones suelen inferir en los comicios.

"Estamos acostumbrados a la compra de voto", dijo sobre el proceso que se llevó a cabo en 2017 y que le impidió a la exsecretaria de Educación quedarse con el mandato local.

Dijo que aunque califica al pasado proceso en el Edomex como un robo, en esta ocasión se tienen mejores perspectivas, ya que el Movimiento de Regeneración Nacional está en mejores condiciones, pese a que presente a la misma candidata. Aseguró que la maestra es más conocida, el partido está más afianzado en el territorio y se acumula en la percepción de los mexiquenses la decepción sobre la forma en la que se ha gobernado.

"Aunque meta la mano, no le da", fueron las palabras con las que aseguró que aunque Alfredo Del Mazo, gobernador de la entidad, no podría inferir en los resultados, aunque aceptó que no ha hecho nada para promover a ninguna fuerza política durante las precampañas. Destacó que Delfina Gómez representa lo opuesto a los valores que han mostrado el PRI y Va por México, debido a que ve que ella toma la honestidad como su eje de vida, mientras que a los gobernantes los ve caracterizados por la indiferencia y la arrogancia.

Indicó que la estrategia en contra de la aspirante se ha centrado en atacar a la exfuncionaria por su actuación al mando del municipio de Texcoco y como secretaria de Educación. Dijo que es muy difícil que se le quiera atribuir algún acto de corrupción, debido a que ella es incapaz de cometer un acto de deshonestidad.

"Cuando tratan de montarle eso, la gente no se la cree y eso lo tenemos muy medido", dijo.

"Es una mujer que tiene un corazón muy grande", agregó para mencionar el cariño, y confianza que le tiene la gente.

Las "corcholatas" tienen piso parejo

El morenista fue cuestionado sobre las posibles rupturas que habría durante la selección del próximo candidato para la Presidencia por parte del partido. Los aspirantes para este nombramiento son Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Adán Augusto López, secretario de Gobernación; Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y el diputado Gerardo Fernández Noroña.Al respecto, Delgado

Al respecto, el político dijo que cualquiera de las llamadas "corcholatas" tienen actualmente plataformas que les permiten dar a conocer su trabajo de manera importante. Indicó que la gente se entera de lo que hacen los funcionarios a través de las aciones que hacen día a día a favor de la población. Estas labores, dijo, son la génesis de la opinión que tiene la población de las aptitudes que tiene cada uno para convertirse o no en el abanderado para los comicios de 2024.

Destacó que todos tienen amplia posibilidad de ser reconocidos por la ciudadanía a través de la encuesta, ya que aunque algunos han tenido opiniones polémicas o desencuentros con el partido, lo que ha sobresalido son sus resultados y el compromiso que han mostrado con la Cuarta Transformación.

Indicó que Morena está concentrado en las elecciones que se llevarán a cabo en el Estado de México y en Coahuila, por lo que después de junio o julio se emitirá la convocatoria para que todos los que quieran competir por la Presidencia. Tras esto se analizarán todos los perfiles a través del Consejo Nacional, conformado por más de 250 integrantes.

Ahí se filtrarán los mejores perfiles y se llevará a cabo la primera encuesta para determinar cuáles son los que más representan a la sociedad. De ahí saldrán los finalistas que participarán en la segunda vuelta para así elegir al más competitivo de todos. Esto permitirá que después de octubre se elija al candidato presidencial. No habrá precampañas, indicó, pero el seleccionado deberá renunciar a su cargo el 2 de diciembre.

"Todas las "corcholatas" saben que no pueden tener complicidades conmigo porque le debo una gran lealtad al presidente y al movimiento"

Aseguró que la oposición no tiene una figura política sólida para representarla, aunque no descartó que hubiera alguien que pueda enfrentar al partido. Aseguró que lo que no se ha entendido en otras coaliciones es la política de campo y de acercamiento a la gente, lo cual ha marcado un éxito para el Movimiento de Regeneración Nacional.

La vida después de AMLO

Sobre la posibilidad de la incidencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de 2024, Mario Delgado dijo que el mandatario es respetuoso del proceso y pidió que quien decidiera sobre el abanderado del partido sea el pueblo. Destacó que una de los argumentos que más ha sostenido es hacer historia como el mejor titular del Poder Ejecutivo, por lo que no se presta a repetir las acciones que se seguían en otros gobiernos.

"Su planteamiento siempre ha sido regenerar la vida de este país", dijo.

Indicó que AMLO estableció nuevos valores en la vida pública para permitir la libertad de la gente a elegir y juega a lo seguro en los comicios, debido a que hay perfiles que son confiables para mantener la continuidad de su proyecto, sin importar quién se quede con el cargo. Aseguró que la encuesta es completa y le brinda al movimiento la oportunidad de definir quién tiene la mayor posibilidad de ganar frente a las urnas y además le ha permitido ganar 16 comicios.

Mario Delgado recordó que la promesa del presidente es que una vez que termine su mandato se retirará de la vida pública, pero que al pueblo de México le quedará una herencia política que será muy difícil de cambiar debido a que marcó precedentes como los programas sociales, el control a los precios de la gasolina, así como la disminución de los salarios de los funcionarios y el aumento de los sueldos de los trabajadores.

Aseguró que el sucesor del mandatario tiene el papel de construir a partir de lo que ha dejado Obrador para la ciudadanía por medio de la revolución de las conciencias.

"Su legado va a estar muy vivo y muy presentes", dijo.

Se descarta en la CDMX

Para responder sobre la posibilidad de convertirse en el abanderado de Morena para la Ciudad de México, dijo que el proceso de 2024 es uno de los más difíciles para el partido, pese al buen ambiente que hay dentro de él. Dijo que tomar la candidatura podría ocasionar fracturas internas que serían contraproducentes para la fuerza política.

"Es un privilegio dirigir este movimiento", dijo.

Su gestión, comentó, terminará cuando se lleven a cabo los comicios del próximo año. Dijo que sus funciones son de mucha importancia, ya que tienen como objetivo mantener la Presidencia, la mayoría de las gubernaturas y de los Congresos que estén en selección.

Aseguró que su labor le ha dado estabilidad a los militantes de la Cuarta Transformación, por lo que a menos de que haya una coyuntura que le permita asumir el reto de ser el elegido para competir en las urnas por la capital y esto no causa un problema interno, evaluaría apelar a esta opción.

"Necesitamos perfiles fuertes para la Ciudad de México", dijo.

