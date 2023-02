El PAN y Morena se confrontan con demandas, éstas son las acusaciones

Víctor Hugo Sondón, representante del PAN ante el Instituto Nacional Electoral, habló sobre la queja que presentó contra Mario Delgado y Morena, para que se investiguen supuestos nexos con el crimen organizado. Aseguró que "son prácticas que han tenido desde hace varios años, para financiar campañas con dinero de procedencia desconocida".

En entrevista con Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento para El Heraldo Radio, informó que presentaron una queja, porque ya es una constante que en cada proceso electoral, utilicen dinero de dudosa procedencia. Además, explicó que se quiere blindar las elecciones en el Estado de México y en Coahuila.

"No queremos que los procesos de este año se vuelvan a convertir en narcoelecciones, porque este tipo de elecciones se han visto financiadas por dinero del narco o al menos de procedencia ilícita o sin comprobar"

"No queremos otras narcoelecciones en México"

Morena pidió que se cancele el registro del PAN ante el INE

Víctor Hugo Sondón también habló sobre la petición de Morena, ante el INE, en donde pidió que cancelen el registro del PAN, por su supuesta relación con Genaro García Luna y los delitos por los que fue encontrado culpable.

"Nosotros ya presentamos la denuncia, con todos los antecedentes y las pruebas, ante la Fiscalía General de Justicia, para que se persiga la acusación. Pero ellos presentaron ante el INE la suya, es decir, ni el presidente del partido sabe en qué ventanilla debe hacer las cosas. Una denuncia así se debe hacer ante la fiscalía, el INE no tiene nada que ver", criticó.

El legislador panista dijo que todos quieren que se jueguen con las reglas establecidas, "pero cuando vemos que el presidente dice 'Que no me vengan con que la ley es la ley', ya no se pueden seguir las reglas".

Sobre las acusaciones de que el PAN sabía lo que Genaro García Luna hacía como funcionario, Víctor Hugo Sondón informó que el exsecretario de Seguridad Pública nunca fue militante del partido. "Nunca fue militante del PAN, nunca manejó recursos del PAN y en ese momento, hasta era alabado por gente de Estados Unidos. Pero en todos esos años, nunca se le hizo una carpeta,de investigación por parte de las autoridades", finalizó.

"Genaro García Luna nunca fue militante del PAN"

