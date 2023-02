Morena solicita al INE quitar registro al PAN tras juicio de García Luna

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE), retire el registro del Partido Acción Nacional (PAN) bajo el argumento de que no se trata de un instituto político, sino de un grupo delincuencial, luego de que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue declarado culpable de vínculos con cárteles del narcotráfico.

Esta tarde acudieron a las instalaciones del INE para presentar la denuncia y la solicitud “que le quite el registro del Partido Acción Nacional, porque en los hechos actúa como un grupo criminal, más que como un partido político.

Relató que ese partido fue el que sostuvo esa famosa guerra contra el narco, que no era más que una simulación, porque un grupo de narcofuncionarios se estaba haciendo millonario a costa de combatir a otros narcotraficantes. Un partido que sostiene este tipo de políticas, no puede aspirar a gobernar a los mexicanos y mexicanas, no queremos que esta trágica historia se repita nunca más”, señaló Delgado.

Aseveró que durante el sexenio de Calderón se desató una ola de violencia

Detalló que el origen de esta famosa guerra fue que el ex presidente Calderón se robó la elección presidencial, y para tratar de tener una legitimidad que no obtuvo en las urnas, declaró esta supuesta guerra al narcotráfico, pero en realidad, dijo, se convirtieron en una banda de criminales para combatir a otras que se convirtieron en rivales de ellos.

“El resultado todos lo conocemos: una ola de violencia, de sangre, de muerte que persiste hasta nuestros días, la descomposición de las instituciones fue gravísima. Resultó muy raro que, después de la sentencia, pues el PAN hizo mutis por casi tres días, no sabían cómo reaccionar, y después, como que alguien les da el pitazo y salen a deslindarse de García Luna con el argumento de que nunca estuvo afiliado al PAN. Es lo de menos si García Luna estuvo afiliado o no al PAN” señaló el líder morenista.

Detalló que existen antecedentes en el derecho internacional, en España, cuando se descubrió que algunos partidos políticos en los hechos actuaban como organizaciones terroristas, se les quitó el registro “aquí más allá de lo que diga Acción Nacional en sus estatutos y en sus objetivos, en los hechos comprobados por una corte en Nueva York, actúa como un grupo criminal. Entonces no puede deslindarse el Partido Acción Nacional de Genaro García Luna, ni de Felipe Calderón, por más que les cuelguen las mantas en el Zócalo, la marca de García Luna en Acción Nacional queda para siempre”, sostuvo.

Al ser cuestionado sobre la falta de facultades del INE para incentivar este tema, al respecto Delgado reconoció la falta de atribuciones pero dijo que el gobierno de Estados Unidos ya le hizo el trabajo al INE y basta con que rasque un poco más.

