Javier Herrera Valles: "Justicia estadounidense debe llegar a cómplices de García Luna, incluso a Calderón"

La justicia estadounidense debe llegar a los cómplices del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, incluso al expresidente Felipe Calderón, quien sabía de los actos de corrupción del ex mando policial.

Así lo señaló en entrevista con El Heraldo de México, el ex coordinador de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, Javier Herrera Valles, quien aseguró que, en 2008, alertó a Calderón de las irregularidades durante la gestión de García Luna, lo que le costó ser perseguido y pasar casi cuatro años en prisión.

“Yo considero que el gobierno de Estados Unidos sí va a llegar un poquito más allá y espero que pronto veamos a Calderón con una orden de aprehensión con fines de extradición, aquí (en México) lo veo complicado”, destacó.

Herrera Valles lamentó que las carpetas de investigación que hay en México contra García Luna sean endebles, pues el ex comisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas, quedó en libertad luego de ser acusado por el operativo Rápido y Furioso. García Luna también tiene una orden de aprehensión en México por ese caso.

Dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) también debe hacer su trabajo para llevar ante un juez, con investigaciones sólidas, a los cómplices del ex secretario de Seguridad Pública.

Herrera Valles aseguró que en 2020 declaró en calidad de testigo en tres carpetas de investigación contra García Luna.

“Genaro García Luna era la cabeza del cartel, pero tenía muchos socios, Luis Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño García, Francisco Javier Garza Palacios, Benito Roa Lara, Armando Espinosa de Benito, Facundo Rosas”, destacó.

Herrera Valles conoció a García Luna en 1999 cuando se creó la Policía Federal Preventiva y le llamó la atención que se le dificultaba expresarse, por eso lo apodaron El tartamudo.

“El primer secretario de Seguridad Pública fue Alejandro Gertz Manero y él presentó una denuncia penal contra él (García Luna) precisamente por los malos manejos que ya traía, las uñas largas ya las tenía desde ese tiempo y fue protegido por Macedo de la Concha y obviamente por Vicente Fox Quesada”, dijo.

Confió en que García Luna reciba cadena perpetua en Estados Unidos y destacó que la única forma en que éste reduzca su pena es “delatando a Calderón”.

“Yo envío dos cartas (a Calderón) una en 2008 en donde lo hago de manera muy discreta únicamente para hacer de su conocimiento algo que pensaba que no sabía, ya cuando obtuve como respuesta lo que te acabo de comentar, elaboro otra carta y la entrego en mayo, pero ya con pruebas documentales, fueron 31 anexos los que anexé en la segunda carta, pero ya la turno como una denuncia formal.

“No hay respuesta, me quedé muy corto realmente de lo que podía informarle, de lo que sabía inclusive por comentarios de la misma gente de él que estaba en la AFI, lo que les hacían pasar, por ejemplo la detención que tuvo Genaro García Luna por parte de Arturo Beltrán Leyva en la autopista de Cuernavaca, era muy conocida esa parte”, detalló.

—¿Entonces Calderón sabía de los nexos de García Luna con el narco?, se le cuestionó.

“Claro, a mi me quedó la certeza desde que la respuesta que tuve fue que me hayan concluido con el cargo que tenía como coordinador de Seguridad Regional (de la Policía Federal), se me haya suspendido el sueldo y haya tenido que ser objeto de persecución, de hostigamiento, de intervenciones en mis comunicaciones telefónicas porque al final de cuentas a él no le interesaba que fuera enterado de lo que él ya sabía”, enfatizó.

Herrera Valles se considera víctima de García Luna y de Calderón, pues fue sentenciado a 10 años de cárcel por delitos contra la salud y delincuencia organizada por apoyar al Cártel de Sinaloa, pero fue absuelto.

Recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó en 2020 revisar posibles violaciones a sus derechos.

Herrera Valles es secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública en Campeche.

PAL