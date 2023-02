AMLO pide prudencia a corcholatas y que no hagan caso a las encuestas

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a las corcholatas presidenciales que tengan prudencia y que no hagan caso a los publicistas, "porque son de la élite y están alejados del pueblo". Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario indicó que los aspirantes presidenciales de Morena (Adán Augusto López Hernández, Claudia Sheinbaum Pardo, Marcelo Ebrard Casaubón y Ricardo Monreal Ávila) deben manejarse con prudencia y tenerle confianza a la gente porque va a ser el pueblo el que va a decidir al candidato presidencial rumbo al 2024.

"En el caso de los candidatos que surjan de nuestro movimiento, ya se definió el método. No puedo hablar de eso, pero está en los estatutos. Mara es gobernadora de Quintana Roo, pero antes fue candidata y para eso se sometió a una encuesta a varias encuestas. En el caso del movimiento nuestro, el partido al que yo pertenezco, pero que tengo licencia, ya en el estatutos está establecido una encuesta", dijo.

También les dio un consejo a los aspirantes presidenciales de Morena a que no consulten a publicistas, ya que eso no ayuda. "Los publicistas no dejan de pertenecer a una élite, no tienen conocimiento de cómo piensa el pueblo y por lo general menosprecian al pueblo", expuso.

Recordó que cuando le han propuesto campañas con publicistas, estos trabajan con tecnicismos, "una jeringonza tecnocrática, que atropella y atenta contra el lenguaje, contra el castellano, pero se creen que con esas palabras dan la imagen de sabiondos, pues así no los entiende la gente".

Le recomendó a las corcholatas que no estén pensando en esas cosas, muchos menos que desprecien o menosprecien al pueblo. Por otro lado, el presidente López Obrador criticó a la oposición, porque no han definido cómo van a elegir al candidato presidencial, si será por medio de encuesta o que lo elijan personajes como Claudio X González.

FOTO: Archivo

