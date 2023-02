Marcelo Ebrard sostiene que respaldo de México a Cuba no es para enojar a Estados Unidos

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, descartó tensión en la relación bilateral con Estados Unidos luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que encabezará un movimiento con un grupo de países para exigir que se termine el embargo a Cuba, “y no es un afán de molestar a Estados Unidos o tener fricción con Estados Unidos, no es la idea”.

Afirmó que en Estados Unidos hay ciudadanos que simpatiza con la posición de México. Así lo señaló en entrevista en el aeropuerto luego de despedir al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien tuvo una visita oficial al país.

Calificó la visita como “exitosa” y “muy cordial”. El canciller dijo que el embargo a Cuba es muy “criticable” porque provoca sufrimiento, “cuesta mucho trabajo todo, hasta lo más elemental no lo puedes conseguir”.

-¿Eso no va a crear tensión con la relación con Estados Unidos?, se le cuestionó.

"No creo porque Estados Unidos, México ha guardado esta postura desde 1962, entonces voy a decirlo así, México y Estados Unidos somos aliados, pero no tenemos intereses idénticos, México es un país de Latinoamérica, somos un país hispanoparlante y venimos de civilizaciones muy grandes, como la maya", dijo.

No descartó que incluso el presidente estadounidense, Joe Biden, también simpatice con la propuesta mexicana, “no creo que el presidente Biden esté en contra de esa idea”

-¿Lo han llegado a platicar?, se le cuestionó.

"Bueno, lo de Cuba no, recientemente pero sabes cuál es nuestra postura, yo mismo se le expuse cuando fue la cumbre de las Américas, y no es un afán de molestar a Estados Unidos o tener fricción con Estados Unidos, no es la idea”, acotó.