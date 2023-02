Gobierno de México reconoce solidaridad del presidente de Cuba por envío de médicos especialistas

El gobierno de México, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), agradeció al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, por su solidaridad con el apoyo de médicos especialistas cubanos que atienden a población de escasos recursos, como parte del convenio de colaboración entre ambos países para atender el déficit de personal de salud.

Durante la Reunión Bilateral México-Cuba que encabezaron los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, donde se llevó a cabo un encuentro con el personal de Salud IMSS-Bienestar en la 7ª Región Naval Militar de Campeche, el director general del IMSS, Zoé Robledo, señaló que han llegado a México 610 médicas y médicos especialistas cubanos, tras el acuerdo que se concretó en julio de 2022 con los Servicios Médicos Cubanos del Ministerio de Salud de ese país.

Dijo que este personal de salud labora en especialidades de alta demanda como medicina interna, pediatría, cirugía general, medicina familiar, oftalmología, nefrología, terapia intensiva, imagenología, cardiología, dermatología y otorrinolaringología, un total de 29 especialidades.

Señaló que los médicos cubanos se encuentran en grandes hospitales generales y civiles, así como en pequeños hospitales comunitarios “en donde muchas veces su llegada significó la primera vez que había ahí un médico especialista de planta y listo para atender a las personas que menos tienen”.

Zoé Robledo indicó que están distribuidos en 12 estados del país, en las ciudades y en las zonas más alejadas como La Mesa del Nayar, en Nayarit; La Montaña de Guerrero, la Costa Chica de Oaxaca, el desierto de Baja California Sur; Cananea, Sonora; Tlaxcala, Colima, en la Tierra Caliente de Michoacán, en la Huasteca Alta de Veracruz, en Zacatecas, Morelos y Campeche.

Recordó que en mayo de 2022 se lanzó una convocatoria para médicos especialistas, y de 14 mil 423 vacantes se logró cubrir 21.2 por ciento.

Señaló que el modelo privatizador durante décadas apostó por la derrota del sistema público de salud al no invertir lo suficiente en la formación de profesionales de la salud, “pero no contaban, no recordaban o no sabían de esta bella historia de solidaridad entre nuestros pueblos”.

El director general del IMSS dio a conocer que ya está en la mesa el planteamiento para la continuación del convenio, a fin de contratar 100 especialistas más en medicina general integral, especialidad similar a la medicina familiar del IMSS; además, con entrenamiento en urgencias.

“Estamos seguros de que vamos a seguir creciendo; como lo señaló el presidente Díaz-Canel esta mañana: explorando nuevas dimensiones de nuestra colaboración, enfocados siempre en esa solidaridad”, enfatizó.

Dijo que la salud para el gobierno del presidente López Obrador tiene su dimensión en el mecanismo de colaboración entre ambas naciones y en el propósito de IMSS-Bienestar de brindar atención médica oportuna, de calidad, gratuita y universal, un esfuerzo institucional por centralizar lo que durante mucho tiempo estuvo fragmentado a los gobiernos de los estados, “es prácticamente una nacionalización de los servicios de salud de los estados”.

En nombre de los 48 especialistas que refuerzan el Plan de Salud IMSS-Bienestar en Campeche, el médico cubano Manuel de Jesús Molina Sánchez externó que se han integrado a una institución que sienten como propia, ya que forman parte de un magnífico equipo de trabajo.

"Tengan la certeza de que la brigada médica cubana estará el tiempo que sea necesario; que juntos, médicos cubanos y mexicanos, garantizaremos con calidad ese bien supremo que es el derecho a la salud", dijo.

En esta cuarta visita del mandatario cubano a México, y quinto encuentro con el jefe del Ejecutivo mexicano, asistieron por parte de México: la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Roman, así como los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón; Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; Marina, José Rafael Ojeda Durán; Salud, Jorge Alcocer Varela.

Asimismo, el embajador de México en Cuba, Miguel Díaz Reynoso; el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes Zúñiga; el coordinador de Asesores de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel; y la directora Ejecutiva de (AMEXCID) Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la SRE, Laura Elena Carrillo Cubillas.

Por parte de Cuba, los ministros de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla; Comercio y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz; Salud Pública, José Ángel Portal Miranda. Igualmente, la viceministra de Relaciones Exteriores, Josefina de la Caridad Vidal Ferreiro; el presidente de Cuba Farma, Eduardo Martínez Díaz; el director general de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores, Eugenio Martínez Enríquez; y el embajador de Cuba en México, Marcos Rodríguez Costa.

