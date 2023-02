IMSS logra proeza médica con cuatro trasplantes renales

El personal de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI realizaron cuatro trasplantes de riñón de manera simultánea, es la primera vez que se hace un procedimiento al mismo tiempo desde 1963, fecha en que inició el programa de trasplantes en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE).

El jefe de la Unidad de Trasplantes del Hospital de Especialidades, doctor Ramón Espinoza Pérez, informó que el pasado jueves 27 de enero los pacientes que recibieron un riñón fueron Estephany, Óscar, César y José Luis, de 27, 26, 44 y 49 años de edad, respectivamente, quienes presentaban insuficiencia renal.

Estephany fue una de las beneficiarias Foto: IMSS

Cada intervención duró alrededor de 5 horas

Explicó que cada intervención duró alrededor de cinco horas, pero el proceso completo llevó entre 24 o 36 horas desde la convocatoria dentro del programa continuo de trasplantes, la realización de la logística para el traslado de los equipos de procuración de órganos a La Paz, Baja California, y a la ciudad de Querétaro en donde gracias al altruismo de familiares de dos pacientes fallecidos, se logró contar con cuatro riñones para beneficiar al mismo número de personas y cambiarles la vida.

Espinoza Pérez mencionó que, durante la procuración por el equipo quirúrgico, los médicos clínicos del servicio convocaron a 17 receptores, a quienes se les hicieron pruebas de laboratorio, Rayos X, PCR de COVID-19 y tomografía de tórax para determinar cuáles eran compatibles con los órganos donados, a fin de ser trasplantados y que no tuvieran ninguna contraindicación médica.

“Las muestras de los receptores y de los donadores, se enviaron al laboratorio de histocompatibilidad de aquí de nuestro Hospital, para hacer las cruzadas y pruebas de compatibilidad”, expresó.

Añadió que, de forma conjunta, con el resto de los servicios del hospital, con la jefatura de quirófano, la división de cirugía, la dirección general y la dirección médica se hicieron las gestiones para contar con cuatro salas de operaciones. “Una vez qué se eligieron los pacientes, se colocaron sus catéteres a cada paciente, se les hicieron la preparación que debe tener todo paciente para ser trasplantado”.

Comentó que contar con las cuatro salas de operación era un reto adicional, ya que no se tienen disponibles exclusivamente para la Unidad de Trasplantes.

El doctor Ramón Espinoza externó que se solicitó el apoyo de los otros servicios de la UMAE para que cedieran sus salas y se habló con los pacientes programados, donde se les explicó que la situación era una urgencia porque “mientras más pronto se trasplanten estos riñones, les va mejor al paciente”.

Subrayó que estos procedimientos contaron con el trabajo de todo un equipo multidisciplinario del hospital y conllevó a un esfuerzo extra del personal durante las cuatro cirugías, en donde no hubo ningún problema técnico-quirúrgico y la evolución de los pacientes ha sido favorable.

El urólogo y cirujano de trasplantes recordó que durante la última semana se trasplantaron 13 pacientes, se hicieron seis procuraciones de donador fallecido, se hizo efectivo de donador vivo y se hicieron 13 cirugías de banco en los riñones trasplantados; sin embargo, en lo que va del año, se han realizado 20 trasplantes renales, de los cuales cuatro fueron de donador vivo y 16 de donador fallecido.

Abundó que, durante 2022, en la UMAE se hicieron 165 trasplantes renales, 92 de donador vivo y 73 de donador cadavérico; mientras que antes de la pandemia de COVID-19 se tenía como promedio más de 180 trasplantes anuales. Estimó que en el presente año se tenga una productividad favorable.

Espinoza Pérez dijo que es satisfactorio contribuir en cirugías como las realizadas el pasado jueves 27 de enero de 2023, porque “cuando el trasplante es exitoso, que afortunadamente el 95 por ciento de nuestros pacientes trasplantados les va bastante bien, les cambiamos completamente la vida”.

Por otra parte, la joven Estephany dijo que en 2019 fue detectada con insuficiencia renal, comenzó su procedimiento con diálisis y pasó a lista de espera para un trasplante de riñón. Después, la semana pasada tras ser sometida quirúrgicamente, a partir de la valoración con las pruebas de compatibilidad, se encuentra en recuperación y emocionada. “El trato que he recibido del personal IMSS es muy bueno. Me siento muy bien y me siento muy contenta”.

A su vez, Óscar recordó que en abril de 2022 recibió estudios y en su Unidad de Medicina Familiar (UMF) fue diferido a la UMAE. Para el mes de septiembre es diagnosticado y es tratado con medicamentos, en octubre le colocan el catéter y en diciembre inicia con el trámite para el trasplante. “Gracias a una persona, no sé si fue hombre o mujer, quién habrá sido, estoy recuperando un poco más de mis años de vida. Sería una buena oportunidad de hacerlo por alguien más”.

El señor César comentó que fue detectado con insuficiencia renal en septiembre de 2019, estuvo en hemodiálisis y en 2022 se inscribió al Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), en diciembre culminó el protocolo y en enero de 2023 recibió el llamado para el trasplante. “Ahorita me siento cansado pero bien, con ganas además. Y a futuro también, con muchas ganas de seguir la vida”.

Finalmente, el señor José Luis recordó que fue diagnosticado con nefropatía diabética, alteraciones en el riñón que se producen en personas con diabetes, estuvo tres años con hemodiálisis y 18 meses con diálisis. Sin embargo, la semana pasada recibió el llamado para su trasplante. “Quisiera hacer muchas cosas, lo primero estar más tiempo con mi familia, es lo que siempre he adorado”.

Para ser donador voluntario de órganos y tejidos, cualquier persona puede consultar la página de internet del Centro Nacional de Trasplantes o visitar la página del IMSS para acreditarse.

