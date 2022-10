AMLO hablará hoy con Joe Biden: “Nosotros no queremos pleito con EU”

Al señalar que México no quiere “pleito” con Estados Unidos por temas de política energética, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó en Palacio Nacional que hoy hablará a las 17:30 horas con su par Joe Biden, a petición del mandatario estadounidense. Aseguró que al momento desconoce el tema.

La llamada se da después de que el presidente López Obrador afirmó la semana pasada que Estados Unidos se desistió de ir a un panel internacional contra la política energética de México, declaración que el pasado lunes contradijo el embajador estadounidense en este país, Ken Salazar.

“Lo primero es que son muy buenas las relaciones con el gobierno de Estados Unidos y que nosotros no queremos pleito, y tan es así que ayer me comentó Marcelo Ebrard que lo buscaron de La Casa Blanca porque quiere hablar por teléfono conmigo hoy el presidente Biden. Entonces, si fuesen malas las relaciones pues no se procurarán estos encuentros, estas conversaciones, o sea es buena la relación, muy buena”, dijo durante la Mañanera.

-¿La controversia se mantiene?

“Pues sí, pero estoy seguro de que van a darse cuenta de que no se afecta en nada nuestra relación con la aplicación de nuestra política soberana en materia eléctrica, en materia petrolera, en el manejo del litio, eso no está sujeto a ninguna negociación, a ningún tratado, es un asunto de principios.

Para no equivocarnos en política exterior, lo mejor es apegarnos a lo que establece nuestra Constitución, al artículo 89. Haciendo un símil es como el béisbol, hay que jugar con el librito”, contestó el mandatario Federal.

Se le preguntó al mandatario mexicano si sabe cuál es el tema que quiere abordar Biden. Contestó que no, pero a pregunta de la prensa dijo que tal vez podrían hablar de la próxima Cumbre de Líderes de América del Norte a celebrarse en México en noviembre.

EU podría activar el panel contra política energética de México

El abogado especialista en resolución de controversias de Baker and McKenzie, Francisco Franco, advirtió que Estados Unidos podría activar el panel contra la política energética de México. “Lo que está pidiendo es una corrección de las medidas que ha estado tomando en contra de sus obligaciones en relación con el T-MEC”, expresó en entrevista con Darío Celis en el programa Tiempo de Negocios de El Heraldo Media Group.

El pasado 3 de octubre se cumplió el plazo de 75 días establecido en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá para concluir las consultas iniciadas por los socios de México en materia energética. A pesar de ello, el especialista en leyes recordó que las partes pueden extender las conversaciones por el tiempo que consideren necesario. “Normalmente el plazo se extiende por voluntad de las partes”, indicó.

Hace algunos meses, López Obrador aseguró que el gobierno de federal no dará marcha atrás en su política energética pese a los reclamos de Estados Unidos y Canadá, pues el dirigente de México no es “ningún pelele de nadie”.

“Ahora, por ejemplo, EU con Canadá, nos están haciendo un reclamo porque queremos rescatar nuestro petróleo y la industria eléctrica nacional. Bueno, aunque parezca increíble, los reaccionarios de México están defendiendo a las empresas extranjeras, en vez de defender a Pemex y la CFE están defiendo a las empresas petroleras, a las empresas eléctricas del extranjero", indicó el mandatario.

