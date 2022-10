Cofepris alerta por vapeadores: “Se inhalan químicos para matar moscas y cucarachas”

Alejandro Svarch Pérez, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), informó en la Mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre los riesgos que implica el uso de los llamados vapeadores -cigarrillos electrónicos-, ya que aseguró hay por lo menos 33 sustancias nocivas para la salud, entre ellas un químico para matar cucarachas y moscas.

"Encontramos por ejemplo, linalol, utilizado para matar moscas y cucarchas. Esto, por sí mismo constituye un enorme engaño al consumidor el cual confía que este producto es menos dañino que un cigarro convencional, aseguró Alejandro Svarch.

En Palacio Nacional, Svarch Pérez presentó las evidencias sobre los riesgos que implica el uso de los vapeadores. Indicó que las empresas solo venden sin importar los altos costos que sufren los consumidores así como sus familias. “Es una inversión perversa de la industria, creados bajo el falso discurso de que serían útiles para dejar la adicción del tabaco, pero es totalmente lo contrario”, dijo.

El funcionario precisó que hay 33 sustancias de las cuales, tan solo tres son descritas o reportadas en el etiquetado de origen en los vapeadores analizados, "esto constituye un enorme riesgo al consumidor, debido a que solo tiene saborizantes y nicotina, cuando tiene otras sustancias altamente peligroso par el ser humano", acotó.

De las sustancias que encontraron en los análisis que la Cofepris realizó, mostró las tres que son visibles en el etiquetado, las cuales son: glicerina, propilenglicol (usado en máquinas que generan humo artificial) y saborizantes. Mientras que algunas de los químicos nocivos para la salud son:

Dimetil Éter (sustancia altamente inflamamble).

(sustancia altamente inflamamble). Alcohol bencílico (Usado en jabones, cremas y productos de limpieza).

(Usado en jabones, cremas y productos de limpieza). Propiomato de etilo (componente que causa el mal olor del sudor).

(componente que causa el mal olor del sudor). Linalol (químico usado en los insecticidas para eliminar moscas y cucarachas).

Los vapeadores están prohibidos en el país. Foto: Cuartoscuro

Recordó que llevaron a cabo una alerta máxima sobre los riesgos del uso de los dispositivos, y aunado a ello, señaló que el pasado 31 de mayo de 2022, el presidente López Obrador firmó un decreto que prohíbe la comercialización de los vapeadores. Indicó que la Cofepris ha decomisado más de 72 mil vapeadores en todo el país.

El estudio de los vapeadores es el primero en el mundo

Alejandro Svarch apuntó que el estudio de cromatografía de los vapeadores es el primero en el mundo, y será una aportación de México para la ciencia. “Este esfuerzo es de tal trascendencia que en los próximos meses daremos visibilidad a nuestros resultados a través de publicaciones científicas y la publicación del método farmacopeico.

Estamos convencidos que este paso dado será una referencia global para que otras autoridades sanitarias puedan seguir aportando elementos que fortalezcan la lucha contra los vapeadores y cigarros electrónicos”, resaltó.

Indicó que para que los jóvenes puedan entender los riesgos que implica consumir los cigarrillos electrónicos, realizaron en colaboración con la Secretaría de Educación Pública (SEP) una campaña informativa a través de los libros de texto gratuitos. "Podemos decir, ahora sí no hay nada más que puedan ocultar la industria del vapeo en estos productos que no solo representan un enorme engaño sino un riesgo para la salud humana", sentenció el funcionario federal.

La Cofepris ha incautado más de 72 mil vapeadores. Foto: Archivo

Por su parte, Andrés Manuel López Obrador resaltó la importancia de poder hacer frente a la industria de los vapeadores, ya que aseguró que el gobierno federal es libre de estar atado a intereses financieros y destacó que para hacer frente a estos males, es necesario apoyarse por los valores culturales de la familia.

“Ahora con lo de los vapeadores, por ejemplo, nosotros lo podemos decir, porque somo libres, otros gobiernos no lo pueden decir, por lo intereses que hay, pero además de que nos importa mucho por cuestiones de salud y sobre todo por nuestros jóvenes, tenemos que apoyarnos mucho de nuestros valores culturales, en la importancia que tiene una institución que es fundamental que es la familia”, señaló el mandatario.

También llamó a los padres de familia a estar atentos de los productos que consumen sus hijos, y los invitó a convencerlos de que no usen vapeadores. “Vamos a presentar algo relacionado con los vapeadores más tarde, para que las mamás, los papás estén atentos sobre el daño que causan los vapeadores porque no hay información sobre este tema.

Se va a dar a conocer el tremendo daño que causan los vapeadores para que con la información se pueda hacer labor de consentimiento a los jóvenes y cuidarlos, como los queremos tanto, mucho, para que no se enfermen porque es dañino para la salud, muy dañino, y como no hay información suficiente se piensan que es algo que sí afecta, pero no tanto”, dijo el presidente.

Además enfatizó que este mismo tipo de análisis y campañas contra el consumo de sustancias noscivas, lo extendarán hacia el fentanilo: "Vamos a enfrentar abiertamente al fentanilo con todo el daño que causa ya que es muerte, fulminante, además dolorosísimo ver como andan como zombies. Es algo muy fuerte, eso lo tenemos que enfrentar".

Durante la exposición de Alejandro Svarch se reprodujo un video sobre la campaña en contra del consumo de los vapeadores, el cual culminó con una canción para crear consciencia en la población para evitar tener complicaciones en su salud.

SIGUE LEYENDO:

AMLO defiende al secretario de Gobernación: "Adán es un hombre honesto"

OPINIÓN: Florece mercado negro de vapeadores

MIRA EL VIDEO DE LA CAMPAÑA CONTRA LOS VAPEADORES: