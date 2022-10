AMLO defiende al secretario de Gobernación: "Adán es un hombre honesto"

“Adán es un hombre honesto”, con esta frase fue que el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió al titular de la Secretaría de Gobernación a unos días de que se difundieran acusaciones en contra del funcionario. Según estos señalamientos, los documentos de la Sedena que fueron obtenidos por el grupo Guacamaya señalan que cuando el tabasqueño fue gobernador, designó a funcionario ligado a un grupo delincuencial.

El mandatario del país indicó que conoce bien a Adán Augusto López y entiende que cualquier acusación en su contra es parte de un ataque realizado en contra de los opositores a su gobierno y a la Cuarta Transformación, de la cual el servidor público es miembro.

El exgobernador es una persona honrada, asegura AMLO

Lo anterior luego de que con los correos obtenidos de Sedena se conoció que funcionarios designados en áreas de seguridad están ligados al grupos de huahichicol y al Cartel de Jalisco Nueva Generación. López Obrador respondió que “hay muchos ataques de la prensa conservadora”.

Sin embargo, dijo que la gente le tiene confianza en su gobierno y sabe que nunca va a traicionarlos “y es que no se olviden los conservadores los conservadores, además de lo que decía Juárez, que ´el triunfo de la reacción era moralmente imposible, que no se olviden de que nuestro criterio, nuestro ideal es ´no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

