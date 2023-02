Morena asegura que marcha a favor del INE es una farsa en defensa de privilegios

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, calificó de farsa la concentración en apoyo al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la democracia realizada este domingo en el Zócalo de la Ciudad de México en 120 ciudades del país y del extranjero, aseguró que los convocantes buscan defender sus privilegios con mentiras.

A través de un comunicado el líder morenista aseguró que la manifestación de este domingo en contra del Plan B de la reforma electoral es una farsa, toda vez que quienes la la convocaron, en realidad quieren regresar a un pasado corrupto, donde podían cometer fraudes electorales, manipular el voto para favorecer sus intereses y, sobre todo, en el que podían saquear el país.

“Este movimiento, esta protesta tiene como pantalla lo del Plan B de la Reforma Electoral, pero lo cierto es que, no es una marcha de la ciudadanía, es una manifestación de la derecha en contra de la transformación que se está viviendo a nivel nacional, en 22 estados y en un sinfín de municipios. Ese es el fondo, lo demás es la excusa. Gritan ‘el INE no se toca’ pero en realidad piensan ‘García Luna y Felipe Calderón no se tocan’, ‘la corrupción no se toca’, ‘el influyentismo no se toca’”, aseguró el dirigente nacional.

Lo anterior, debido a la manifestación convocada por más de 90 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Frente Cívico Nacional, Sí por México, Resistencia por México, UNE, Renacimiento México, 50 + 1, Misión Rescate México, Poder Ciudadano y Unid@s que se replicó en más de 120 ciudades del país y del extranjero.

El líder morenista aseguró que el gran error de la oposición es subestimar a los mexicanos, y creer que no tienen criterio, que no están informados ni politizados y que no tienen la madurez política suficiente para darse cuenta de su hipocresía, dijo que únicamente refleja su clasismo.

La SSC reportó una asistencia de 90 mil personas a la marcha de #MiVotoNoseToca

FOTO: Especial

Delgado sostuvo que todos los que salieron a marchar están en su derecho de manifestarse, pero dijo que es mejor hacerlo sin simulaciones, sin aparentar ser ciudadanos independientes, progresistas y liberales, cuando en verdad, dijo, son líderes de los partidos de oposición.

“Este gobierno ha demostrado una y otra vez que la libertad de expresión y manifestación son principios base de esta transformación. Lo que no se vale es que simulen marchar por la democracia, al tiempo que la pisotean. No podemos permitirnos regresar al México de antes cuando el daño que le hicieron al país los gobiernos neoliberales fue gravísimo”, dijo el dirigente nacional de Morena.

Ignacio Mier arremete contra la movilización

El coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, sostuvo que la concentración en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), es una farsa que pretende sostener una burocracia dorada con base en mentiras, sin embargo, celebró que haya libertad de manifestación.

“Qué país tan fantástico tenemos. Podemos democráticamente manifestar, explícitamente, en la calle, en la concentración que tienen planeado en la Ciudad de México, su inconformidad con el plan electoral, aunque esté lleno de mentiras”, señaló el líder parlamentario.

Aseguró que la movilización está sustentada en las mentiras que los conservadores impulsaron para salvaguardar intereses económicos particulares. En este contexto, Mier criticó la asistencia de líderes de partidos políticos a la concentración, entre ellos la del expresidente de México, Vicente Fox.

Ignacio Mier criticó la presencia de Vicente Fox en la contingencia

FOTO: Especial

“Los distinguidos líderes del #PRIANRD: @VicenteFoxQue, @alitomorenoc, Los Chuchos y @MarkoCortes, son los “demócratas” y “honestos” defensores del #INE y de la tríada “incólume” @lorenzocordovav, @CiroMurayamaINE, @ClaudioXGG. ¡No, bueno, puras finísimas personas!-”, publicó en su cuenta de Twitter.

Mediante un boletín, señaló que a costa de la fe de la gente, el INE se convirtió en el refugio de una elite que, en los últimos 30 años, secuestró a la democracia en lugar de protegerla.

“Que les vaya bien, pero el pueblo es sabio y podrá juzgar democráticamente a quién le asiste la razón”, señaló el líder parlamentario.

El morenista afirmó que el llamado Plan B de la reforma electoral, no desmantela al INE, sino que optimiza sus estructuras y se fusionan áreas cuya operación y ámbitos de atribuciones están relacionadas, lo cual, dijo, está avalado por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, de modo que la reforma es legal y legítima.

