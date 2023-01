AMLO reitera su apoyo a Armando Guadiana tras ganar la encuesta en Coahuila

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que respalda a quién ganó la encuesta para encabezar los comité del defensa de la 4T en Coahuila -que fue el senador Armando Guadiana- y será este viernes que se defina si continúa Ricardo Mejía Berdeja como subsecretario de Seguridad Pública en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ya que también tiene aspiraciones políticas.

Este anuncio lo hizo ante las “corcholatas” Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. En la conferencia de prensa matutina, se le cuestionó al presidente que no asistió el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja para presentar la sección “Cero Impunidad”.

Dijo que no ha hablado con el subsecretario, pero conoce que tiene aspiraciones para ser candidato a la gubernatura de Coahuila (por PT y PVEM) a lo cual tiene derecho como cualquier ciudadano, pero de ser el caso “ya no va a desempeñarse como subsecretario”.

Sin mencionar el nombre del senador Armando Guadiana hizo una aclaración. “Es que el presidente tiene dos candidatos, y el bueno es este, no el otro, que quede muy claro, yo apoyo el que ganó la encuesta, a título personal, aunque tengo licencia de mi movimiento, de mi partido al que quiero mucho, pero ahorita tengo licencia, porque si no lo digo presta a no sé cuántas interpretaciones”, subrayó.

“No es por un asunto de amistad”: AMLO

López Obrador enfatizó que no se trata de un asunto de amistad o de transformación importante que es el cambio en el país. Por tercera semana consecutiva no asistió a la conferencia de prensa matutina Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Cada jueves presentaba el informe “Cero Impunidad” que compilaba el esfuerzo que lleva a cabo el gobierno de México en coordinación con los estados, las Fiscalías generales de justicia de los estados y la Fiscalía General de la República, para combatir a la delincuencia.

Ricardo Mejía podría dejar su cargo como subsecretario de Seguridad. Foto: Archivo

Mejía Berdeja ha externado su inconformidad porque el senador Armando Guadiana ganó la encuesta para encabezar los Comités de Defensa de la 4T en Coahuila. Podría registrarse para buscar la gubernatura por PT y PVEM, con lo que dejaría Morena.

Fue el 15 de diciembre del año pasado y después de que Mejía Berdeja desconoció el resultado de la encuesta que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se mantiene como subsecretario de Seguridad Pública.

En ese momento, el presidente dijo que “él va a seguir ayudándonos en esto, y con mucha responsabilidad, con mucha madurez me expresó que la decisión que se tomó a partir de las encuestas el partido al que pertenecemos los dos, la aceptaba, entonces es un ejemplo Ricardo”.

Anunció que el subsecretario lo representará en proyectos que tiene en Coahuila como el de agua saludable, seguridad y el tema de Altos Hornos de México.

