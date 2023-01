Guadiana se tambalea en Coahuila

El pasado 1 de enero arrancó formalmente el proceso para la renovación de la gubernatura en Coahuila con una crisis interna en Morena que hace tambalear la candidatura del senador Armando Guadiana.

No es la oposición la que pone en tela de juicio la nominación del empresario minero.

Fue la presidenta del Consejo Estatal de Morena, Laila Yamille Mtanous, quien inició una campaña para impugnar el proceso interno y su designación. Acusó ilegalidad en el método que eligió la dirigencia nacional de su partido y eso lo hace impugnable, al grado de que podrían quedarse sin candidato.

No se apegaron a derecho, no respetaron las fechas y no permitieron el registro de otros aspirantes a la gubernatura y a las diputaciones locales, declaró en una entrevista con Lupita Juárez y Sergio Sarmiento, en Heraldo Radio.

Lo cierto es que Laila Yamille se convirtió en vocera de un grupo de morenistas inconformes con Mario Delgado y Guadiana.

Desde Coahuila denuncian que nunca se tomó en cuenta a la militancia y eso, anticipan, no sólo pone en riesgo la candidatura del senador sino el triunfo en las elecciones del 4 de junio.

Esta campaña de inconformidad arrancó antes del 12 de enero, que es la fecha límite en la que deben renunciar quienes ocupan algún cargo público y aspiran a una candidatura.

Es decir, la disidencia estiró la liga para ver si la dirigencia cedía y abría la posibilidad de registrar a otro candidato.

Pero eso no va a pasar.

Cerró la posibilidad que tenía el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía para convertirse en el abanderado por Morena, pero no por otro partido.

Todavía tiene unas cuantas horas para renunciar y postularse, lo cual, sin embargo, se antoja casi imposible.

Lo cierto es que la división debilita a Guadiana y, si logra formalizar la candidatura, a pesar de las impugnaciones, tendrá una difícil campaña.

No sólo contenderá con un rival fuerte, en la persona del priista Manolo Jiménez, sino contra la estructura de su partido que lo ve como una imposición.

Los de enfrente, mientras tanto, se frotan las manos. Festejan que los morenistas lleguen divididos al arranque del proceso electoral.

***

Y a propósito de Coahuila, la alcaldesa del municipio de Múzquiz, Tania Flores, ligada al monopolio del carbón y denunciada en varias investigaciones periodísticas, trata de callar a la prensa con denuncias por supuesta violencia de género.

Es el caso del periodista Sergio Soto Azúa a quien la funcionaria acusó de incurrir en esa “ilegalidad” por criticar de manera sistemática su administración y su opulento estilo de vida.

Lo que se percibe es un ataque a la libertad de expresión, porque nunca han cuestionado sus malas acciones por ser mujer, sino por erróneas prácticas en el ejercicio de su gobierno y su intolerancia hacía la crítica.

•••

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “La debilidad es lo último que el hombre confiesa, por lo mismo que es lo primero que tiene”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM

@ALFREDOLEZ

