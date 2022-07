Mente Mujer: Sáshenka Gutiérrez, la mujer detrás del fotoperiodismo

La historia de Sáshenka Gutiérrez en el mundo del fotoperiodismo se remonta a su época de adolescencia, cuando veía los periódicos que su papá llevaba a la casa: “Siempre me llamó la atención, vi las primeras fotos del movimiento zapatista, del levantamiento y decía ‘A mí me gustaría ser fotógrafa’”, contó la Sáshenka en entrevista.

Su primera cámara, recuerda, fue una de ‘rollito’ que su mamá la acompañó a comprar en Tepito y con la que hizo sus primeras fotografías en un viaje a La Habana que hicieron ambas, en busca de un doctor para tratar un padecimiento de su abuelita: “Regresando revelé mis fotos, y te juro que me parecieron que eran las mejores del universo. Ahora las veo y están horribles, están vibradas, fuera de foco”, dijo Gutiérrez entre risas, sin embargo, esas primeras imágenes la hicieron seguir con la idea de hacer fotoperiodismo.

Sáshenka Gutiérrez (Foto: Leslie Pérez)

Cuando Gutiérrez incursionó a este ámbito, recuerda que no había muchas mujeres, sin embargo, no era consciente de eso: "Cuando fui creciendo, me fui dando cuenta de la falta de mujeres que había en los medios de comunicación, y ahora me gusta que haya más chicas, más compañeras", contó.

Y es que, a pesar de que la presencia femenina ha ganado terreno, los hombres siguen predominando: "Me gustaría que los medios fueran conscientes de la falta que hace (la presencia de las mujeres)".

Al cuestionarla sobre los peligros que se corren en el fotoperiodismo, Sáshenka comentó que, tanto hombres como mujeres "tal vez corremos los mismos riesgos, y esto se ve, por ejemplo, con los compañeros de provincia", sin embargo, las mujeres suelen estar expuestas a otro tipo de contratiempos: "Hay compañeras que en sus asignaciones han sido acosadas, a algunas las han encerrado en las oficinas; y yo creo que un compañero nunca se va a enfrentar a estos peligros".

Sin embargo, Sáshenka ama su trabajo: “Me apasiona. No hay algo que me guste más”. Y ha sido justo esta pasión la que la llevó a ganar el Premio Ortega y Gasset 2022 a la “Mejor fotografía”, por su serie "Jódete cáncer", que hizo de la mano de Sandra Montoya, activista que tuvo una doble mastectomía y de quien Gutiérrez capturó todo el proceso.

Además, este 5 de julio, parte de la vida profesional de Sáshenka se verá en el documental de HBO, "Endangered", en donde exponen la labor de cuatro fotoperiodistas.

ELEMENTOS

31 de mayo, la fotoperiodista recibe el Premio Ortega y Gasset de periodismo.

*“Mejor Fotografía” fue la categoría en la que la mexicana ganó.

Hizo una serie titulada “Jódete, cáncer”, en donde retrató a la activista Sandra Montoya en su proceso de doble masectomía.

“Endangered” es el documental de HBO en el que se muestra un poco sobre la vida de Sáshenka como fotoperiodista.

El proyecto se podrá ver en México el 5 de julio a través de la plataforma de streaming.

FRASES

“A mí me gusta mucho lo que hago, amo mi trabajo, me apasiona, no hay algo que me guste más”. Sáshenka Gutiérrez, fotoperiodista.

“(Tengo) compañeras que han ido a sus órdenes, a sus asignaciones a una entrevista y han sido acosadas, algunas las han encerrado en las oficinas y han tenido que salir corriendo y eso es real”, Sáshenka Gutiérrez.

