Jesus Esteva: el secretario de Obras de la CDMX y cómo correr lo ha llevado a servir mejor a la capital

Correr es una acción que normalmente está relacionada con huir; sin embargo, para Jesús Esteva es más bien un sinónimo de "llegar". El secretario de Obras y Servicios de la CDMX asegura que esta pasión por quemar todas las fuerzas de su cuerpo lo ha llevado no solamente a mejorar su salud, si no a cumplir mejor en su trabajo y convertirse en un emprendedor del mezcal.

Si bien las estructuras, los planos y la previsión de riesgos ha sido una de las partes más importantes de su vida, no hay satisfacción que sea equiparable a lo que siente en la pista. Confiesa que los primeros años de esta actividad los llevó a cabo en pequeños trayectos que le quitaban el aliento, pero que poco a poco han aumentado de distancia y le han robado el corazón.

"La carrera comienza cuando se te olvida que vas corriendo".

Los maratones son una de las partes favoritas de su vida. FOTO: Archivo.

Una carrera familiar

La ingeniería es algo que viene de sangre en su familia. Luis Esteva Maraboto fue su padre y es considerado uno de los mayores referentes en cuanto a la disciplina enfocada al análisis de movimientos telúricos.

"Fue el primero en hacer mapas de riesgo sísmico a nivel mundial y todo esto fue parte de lo que conformó el que me fuera por la rama de la ingeniería civil, ya no seguí en el rango de la investigación que es lo ha hecho mi padre".

Con el ejemplo familiar, Jesús decidió emprender el mismo camino bajo el cobijo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Al terminar sus estudios, empezó a trabajar con una pequeña empresa con la cual ganó una licitación y posteriormente se le dio la oportunidad de coordinar el Centro Nacional de las Artes, donde conoció aprendió de los ingenieros Daniel Ruiz y Francisco de Pablo.

Trabajó como director de Obras e Infraestructura para Andrés Manuel López Obrador cuando éste era jefe de Gobierno de la capital y fue parte de los colaboradores de la primera etapa en la construcción de los segundos pisos que desahogan en tránsito en la Ciudad de México.

"Las historias son interminables".

El funcionario tuvo una conversación con Blanca Becerril. FOTO: El Heraldo Media Group.

Correr no solo le beneficia a él, también a la ciudadanía

Por medio de nada más que sus piernas, Esteva se ha enfrentado a la capital para tratar de conseguir mejores tiempos y de paso aprender de la CDMX, así como de sí mismo. La familia y la docencia son uno de los pilares en su existencia, ya que con la primera pasa todo el tiempo que puede y a la segunda le ha dedicado casi 25 años en la Facultad de Ingeniería de la UNAM.

"Son de las cosas que me definen".

Destaca que mantener estos recorridos ha significado reducir sus horas de sueño, pero que han sido espacios en los que puede monitorear todo lo que hay que cambiar en la ciudad. En uno de sus trayectos, narra, se encontró con una Alameda Central a oscuras a primera hora de la mañana. Esto dio paso a que su equipo cambiara todo el cableado en la zona y se iluminara por completo este punto.

Ha corrido ocho maratones; no obstante, en el último de ellos pensó que no lograría llegar a la meta. No se había preparado como debía, ya que se encontraba dedicado enteramente al periodo de transición que estaba llevando a cabo Claudia Sheinbaum en 2018.

La Alameda Central es uno de los puntos que mas ha monitoreado. FOTO: Cuartoscuro

Inició con el pie derecho

No había cuidado la alimentación y además había sido parte del equipo que recorrió los espacios que habían colapsado por el sismo del 19 de septiembre de 2017, por lo que tampoco pudo entrenar como hubiera querido. Normalmente, la preparación que suele tener para estos eventos es de al menos dos meses.

Su intención en el punto de inicio de la competición era llegar a los 20 kilómetros y retirarse; sin embargo, siguió avanzando poco a poco hasta que la meta comenzó a ser algo alcanzable. Este hecho puso la cereza en el pastel a su inicio como funcionario en un gobierno al que califica como innovador.

El secretario dice ver en la CDMX una nueva forma de entender a la urbe a través de estrategias como la mayor inversión para generar una movilidad integrada que funciona por medio de la interconexión de diversos servicios.

"Eso cambia de manera importante, cambia la forma en la que se veía a la ciudad".

Destaca que otro de los asuntos que ha cambiado de forma radical en la capital es la manera en la que se invierte, debido a que se dejó de tomar al poniente como una prioridad para la inyección de recursos y se volteó a ver al oriente, zona que se encontraba rezagada históricamente.

Puntos como el Parque Cuitláhuac han tenido un cambio significativo. FOTO: Archivo.

Proyectos como el Parque Cuitláhuac, la iluminación de los espacios, el reciclado de cascajo para crear banquetas, las ciclovías son el pilar de lo que la gente puede notar sobre las mejoras en la entidad.

"Lo que no se ve son las modificaciones que hemos al reglamento de construcciones", dice como preámbulo a la mención de los nuevos reglamentos de revisión en las escuelas, en las cuales ya no bastará hacer análisis visuales para determinar que son espacios estructurales seguros para los niños y los maestros.

Asegura que una de las filosofías que engloba a la institución se centra en hacer que los derechos sean una realidad para las personas por medio de sus funciones. Para lograr este cometido, indica, se ha incrementado la inversión en el rubro entre 70 y 80 por ciento a la que se tenía iniciando el sexenio. Con esto se han logrado los siguientes proyectos.

El programa basura cero.

La planta de biocarbón.

Las plantas de tratamiento para disminuir la cantidad de basura.

La transformación del cascajo en banquetas.

Uso de nuevos materiales en coladeras.

Seguimiento con gps de las luminarias.

Sistemas de gestión de pavimentos.

Una actividad de largo aliento

"Toda la vivencia ha sido un gran reto. Siempre estos cargos son de 24 horas y hay situaciones imponderables", dice para responder a la pregunta de cuáles son los momentos que más se han dificultado a lo largo de su experiencia en el gobierno. Dentro de otros momentos de crisis que puede nombrar se encuentran los sismos, incidentes como la pandemia o desplome de la Línea 12.

Sobre este último hecho, narra que el 3 de mayo de 2021 se encontraba en casa cuando recibió una llamada de teléfono de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, quien le pidió que llegara a la zona en la que se encuentra la interestación del Metro Olivos del Metro de la Ciudad de México, donde una parte de la estructura había colapsado con todo y varios vagones.

No pudo trabajar de inmediato, debido a que los peritos de la Fiscalía General de Justicia de la capital tenían que reunir todos los elementos de prueba necesarios para poder iniciar la carpeta de investigación correspondiente.

No se perfila para buscar otro cargo público. FOTO: El Heraldo Media Group

Una vez finalizado este paso, su equipo tuvo que coordinar las acciones necesarias para poder sacar los materiales de la zona y asegurar el lugar.

Tras esto, tocó realizar un proceso de estudio, otro de de diagnóstico y luego de ser parte de los análisis que realizó el Comité Técnico Asesor, el cual definió la necesidad de realizar un reforzamiento en la obra para impedir mayores peligros y poder llevar a cabo la rehabilitación.

Durante la pandemia, comenta, la Secretaría de Obras y Servicios se encargó de establecer líneas de trabajo para que no vieran interrumpidos temas como la recolección de la basura, el alumbrado, ni la construcción de infraestructura. Esto, dice, permitió el desarrollo de al entidad y además seguir manteniendo el empleo de miles de personas contratadas por el gobierno.

"Es un momento de responsabilidad y de mucha mística en el equipo".

Asumir este reto, asegura, permitió seguir construyendo parques, unidades de Pilares, hospitales, así como varios espacios que le dieron a la ciudadanía espacios que necesita.

La ciudad está pensada para lograr un desarrollo en varias aristas. FOTO: Archivo.

Las carreras lo llevaron al mezcal

Las últimas etapas de un maratón son las más difíciles, debido a que el cuerpo ha agotado para entonces la mayor cantidad de sus reservas energéticas, al punto de que ante la falta de carbohidratos comienza a tomar recursos de las grasas, por lo que se necesita de una preparación especial.

Uno de sus puntos predilectos para entrenar es Puerto Escondido, durante uno de estos días de salir a trotar, narra, se encontró una fabrica de mezcal. Después de intercambiar unas palabras con los que trabajan en este lugar, se volvió amigo de ellos.

Se trataba de una familia con cinco generaciones. En una de sus intervenciones, el nieto del patriarca de esta familia le ofreció un doble destilado. De ahí fue aprendiendo sobre la fabricación y decidió invertir en la elaboración de esta bebida.

Uno de los deseos que tiene es que el encargo que tiene en la CDMX termine para poder volver a pintar, ya que además de plasmar lo que siente, esta actividad ha sido de ayuda para ilustrar las etiquetas de sus mezcales. Los pendientes que hay en este puesto, enlista son los trabajos relacionados con el Tren Interurbano, la Linea 3 del Cablebús, así como el reforzamiento de las estructuras de la Línea 12.

Aún quedan pendientes por llevar a cabo. FOTO: Archivo.

"No se me olvida que tengo una vida esperándome terminando".

Mientras esto sucede, el funcionario dice concentrarse en su trabajo bajo tres consignas: la primera de ellas fue dicha por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le recomendó tener vocación de servicio, no ser solo funcionarios y no dejarse consumir por el trabajo; la segunda de ellas es una invitación que hace la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum a sus colaboradores para gobernar como ciudadanos. La tercera está englobada en un frase del escritor José Saramago.

"Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos, sin memoria no existimos, sin responsabilidad quizá no merezcamos existir"

"Yo vivo el día a día, aquí tengo una responsabilidad que tengo que cumplir con la jefa de Gobierno"

Descarta tener un perfil político que le permita ser alcalde en la Ciudad de México, debido a que tiene el sentido de servicio a la sociedad a través de su trabajo como servidor publico.

"Lo que he aprendido es que la vida te pone en los sitios y hay que asumir la responsabilidad"

