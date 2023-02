AMLO confirma la llegada de Tesla a Monterrey

La inversión millonaria que supondría la llegada de Tesla a México, están por ser una realidad, así lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia de prensa de este martes en Palacio Nacional. El titular del Poder Ejecutivo confirmó que tras la llamada que sostuvo con el empresario Elon Musk, la planta ensambladora de automóviles eléctricos se dio un entendimiento que permitió que la planta llegue a Monterrey.

Destacó que acordó con el empresario el llevar a cabo diversas acciones para garantizar la llegada de los recursos hídricos en la zona y que además el también CEO de Twitter se comprometió a llevar a cabo esfuerzos para ayudar en este cometido. De acuerdo con diversos especialistas esta inyección de capital corresponde a unos 10 mil millones de dólares que llegarían al país.

"Se van a dar a conocer algunos compromisos", dijo.

Varias entidades buscan que la planta se desarrolle en su territorio. FOTO: Especial.

Agradece a Elon Musk por su sensibilidad

El titular del Ejecutivo dijo que el empresario fue receptivo y aceptó las propuestas que hizo el gobierno de México, las cuales se darán a conocer a partir de mañana. Reconoció a Musk por estar abierto a la atención de la falta del líquido. Añadió que el millonario entendió la necesidad de que se use agua reciclada para los procesos de la planta.

López Obrador indicó que Monterrey tuvo un crecimiento poblacional del 2.3 por ciento anual, lo cual significa el doble de lo que hay en promedio en otras regiones de la nación, lo cual ha ocasionado un déficit en el agua de consumo humano. Para solventar estos problemas, recordó, se están llevando a cabo diversas acciones para garantizar el abasto.

La empresa llegará a Monterrey, pese a que el presidente había negado la posibilidad. FOTO Presidencia.

Obrador aseguró que el empresario también fue comprensivo al recibir la información de que el país no podría dar la misma cantidad de subsidios para la creación de semiconductores que hay en Estados Unidos.

"Lo entendió perfectamente y hablamos que sin esos subsidios, las ventajas comparativas de México son únicas en el mundo y coincidimos que el recurso principal de México es la calidad de sus trabajadores", dijo.

Indicó que se solicitará que la compañía pague salarios adecuados, cumpla con la liquidación de empleos y además cuide los recursos naturales.

Estuvo por quedar fuera de Nuevo León

El pasado lunes el mandatario terminó unos minutos antes su presentación ante la prensa para poder tomar la comunicación con el CEO de la compañía. En días previos había adelantado que le hablaría de los beneficios que tenían otras zonas del país ante la imposibilidad de Nuevo León para dotar del agua necesaria a este desarrollo.

Pese a que el gobernador Samuel García fue el primero en recibir a Musk en la entidad, el presidente López Obrador aseguró que no permitiría esta construcción en territorio regio debido a que se debía garantizar que la gente tuviera los recursos hídricos necesarios antes de dotarlos a las empresas.

Tras el anuncio por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Samuel García reconoció la inversión que se logró para la entidad. Además de esto, se previó que el líder de la entidad participe en la conferencia matutina para explicar lo que seguirá en el plan.

¿Qué estados alzaron la mano?

Ante la declaratoria del mandatario para no permitir la operación de Tesla en Nuevo León, los gobiernos de varios estados pidieron que se les contemplara para poder recibir la planta ensambladora. No obstante, Obrador dijo en días pasados que las zonas que más potencial tendrían para esto sería el sureste mexicano o el Hidalgo, justo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Los siguientes estados fueron los interesados, pero al final no lograrán recibir esta inversión.

Sin dar cifras, el titular del Ejecutivo señaló que la planta traerá miles de empleos e inversión a esta zona del país. “Estoy satisfecho con lo que se consiguió porque significa más inversión para México y más empleos y eso también lleva a que vayan aumentando el salario de los trabajadores porque entre más demanda de empleos exista más aumenta a los trabajadores” señaló.

Michoacán.

Ciudad de México.

Tabasco.

Tamaulipas.

Chihuahua.

Veracruz.

Guanajuato.

Coahuila.

Con información de Elia Castillo y Misael Zavala

