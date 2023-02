Nuevo León se vuelve a subir al barco de Tesla: Samuel García asegura tener agua suficiente

Nuevo León tiene agua suficiente para la instalación de Tesla en el estado, así lo afirmó el gobernador Samuel García Sepúlveda. Al concluir la ceremonia de honores a la bandera, en la Explanada de los Héroes, el mandatario precisó que la entidad tiene 3 mil litros por segundo de agua tratada para proporcionar a la industria.

"Nuevo León tiene 3 mil litros de agua tratada que dar, y Tesla ocupa menos de 100, así que yo no le veo ningún problema al tema del agua”, indicó.

García Sepúlveda aseguró que se trabajará con Tesla de la mano para que ellos puedan ir aclarando y comprobando que no utilizan agua de consumo humano, y que la que utilizan es tratada y es mínima.

Estas precisiones se dan tras las declaraciones por la mañana en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador donde advirtió con negar los permisos para la llegada de Tesla a Nuevo León por la crisis hídrica que padeció el año pasado para suministrar agua potable a la población.

“En el caso de la pretensión de poner la planta en Monterrey, pues ustedes saben, acabamos de padecer una crisis tremenda de falta de agua, porque no hay agua”, expuso.

En este sentido el mandatario respondió que no ha podido visitar al presidente Andrés Manuel para aclararle que Tesla no necesita mucha agua, pero que abordará el tema en la próxima visita del Presidente al estado para supervisar el avance de las obras en el Acueducto “El Cuchillo II”.

"No lo he podido visitar, pero yo estoy dispuesto cuando él me diga, creo que viene al Estado también (los próximos días), aquí estamos a la orden", concluyó.