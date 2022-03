Pobladores del Valle del Mezquital temen que plan hídrico en Tula provoque inundaciones

Ante los trabajos de revestimiento que efectúa la Comisión Nacional del Agua (Conagua), integrantes de la Red de Consciencia Ambiental pidieron que las obras que se desarrollan no afecten a otros municipios que puedan ser afectados por posibles inundaciones.

La secretaria del organismo civil, Angélica Arellano, señaló que el proyecto que contempla el gobierno federal puede romper el equilibrio ecológico del ecosistema regional creando una desertificación de la zona Tula-Tepeji, lo que impedirá la filtración del agua al subsuelo, extinguiendo la flora y fauna.

La activista refirió que el proyecto de Conagua no busca atender las condiciones generales que se encuentran en el plan hídrico, por lo que manifestó que no se han incluido estudios de especialistas internacionales para resolver la problemática en la que no se afecte la biodiversidad.

Los activistas sostuvieron que se puede considerar el tratamiento de las aguas residuales del Valle de México y que no se realicen en la zona sur de Hidalgo, aunado a que se distribuya el agua para las áreas agrícolas en los municipios de Actopan, El Arenal y San Agustín Tlaxiaca.

Personas hicieron una larga fila en el Jardín Tula para solicitar un apoyo tras las inundaciones. FOTO: Cuartoscuro

Al respecto, el presidente de la comisión especial para el rescate del río Tula, Octavio Magaña Soto, dijo que es necesario que en el proyecto federal se incluyan todas las opiniones científicas posibles para que se efectúe este proyecto de ampliación y revestimiento del río y que no sólo se eviten inundaciones en Tula, sino también en otras demarcaciones como Ixmiquilpan y Alfajayucan.

El legislador local reconoció que existe incertidumbre de habitantes de otros municipios del estado como Tasquillo, Zimapán, Tlahuelilpan e Ixmiquilpan, donde también se podrían recibir las aguas residuales con el proyecto de Conagua, que pretende reducir las inundaciones.

El pasado 6 de septiembre se desbordó el río Tula, lo que provocó inundaciones en la zona, afectando a más de 35 mil habitantes de nueve municipios de la región sur de la entidad.



