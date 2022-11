La cifra negra en feminicidios y violencia contra las mujeres obstaculiza la solución a estos crímenes

La prioridad para solucionar la violencia en contra de la mujer es primero entender que este tipo de agresiones existe, así lo asegura Blanca Ivonne Olvera, profesora de Violencia de Género en la Facultad de Derecho de la UNAM, quien tuvo una conversación con Lupita Juárez y Sergio Sarmiento a través de la señal de radio de El Heraldo Media Group, para hablar sobre el 25 N.

Indicó que al corte de octubre se registraron dos mil 82 violaciones en contra de las mujeres durante 2022, lo cual significa que el incremento de este tipo de agresiones aumentó en más de tres mil. Destacó que hay un cifra negra al respecto, debido a que el 93 por ciento de estos crímenes no se denuncia. Explicó que los casos de feminicidio también han ido a la alza en los últimos siete años hasta llegar casi al doble.

Agregó que a nivel institucional parece no existir, debido a que las autoridades comparan las cifras que se registraron 2018, lo cual ocasiona un sesgo que permite decir que estos ataques han ido disminuyendo.

El sexo femenino sigue padeciendo de diversas agresiones, la mayoría de ellas, por parte de personas cercanas. FOTO: Archivo.

Explicó que el programa sexenal de gasto para las políticas a favor de la cuestión de género ha sido disminuido, por lo que se han reducido los programas a favor de las mujeres.

Durante la conversación acusó que los Ministerios Públicos no cuentan con los recursos necesarios para poder realizar todas las investigaciones en torno a los casos y además cuentan con un desconocimiento del debido proceso. Por si fuera poco, comentó que no hay ningún castigo para las autoridades que no trabajan conforme a lo establecido en el Sistema de Justicia Penal.

