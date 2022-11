Boric se pronuncia sobre los feminicidios en México: “Es brutal la cifra, no debemos normalizar esta violencia”

El presidente de Chile, Gabriel Boric, realizó una visita a México en la que dialogó con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, llegando a varios acuerdos. En su agenda, estaba prevista una reunión con los Senadores, al llegar a la Cámara Alta dio un discurso, mientras se percató que en los escaños había carteles en los que se leía: “Nos faltan ellas”, y dilucidó que hacían referencia a los feminicidios que se registran en el país. De inmediato dijo que la cifra es brutal y que no se debe normalizar ese tipo de violencia, por el contrario, se debe combatir en conjunto.

“Once mujeres asesinadas todos los días acá en México, brutal. No naturalicemos estas violencias”, expresó Boric.

Boric dijo que los feminicidios no son un tema político sino de uno transversal, agregó que no le cabe la menor duda de que sus parlamentarios y parlamentarias estarán dispuestos a trabajar en conjunto. En Sesión Solemne en el Pleno del Senado sobre la violencia y desigualdad que viven las mujeres en toda América Latina, pues no es posible que ellas ganen hasta 30% menos por el mismo trabajo que hacen los hombres. Agregó que “Esas injusticias nos deben escandalizar y debemos trabajar en conjunto, los países hermanos, para erradicarlas.”

Habló sobre las pensiones que hay en el país e informó que su Gobierno propuso crear un sistema similar para reconocer el trabajo de las mujeres, aquel que es invisibilizado, como los cuidados maternales y geriátricos.

Durante su discurso el mandatario chileno recordó que hace 100 años una mujer de su patria fue invitada a participar en pro de la educación de los más necesitados de México, la profesora rural y poeta Gabriela Mistral, quien trabajó con José Vasconcelos.

Sobre los dichos de aquella representativa mujer chilena, se refirió a los más desprotegidos, a aquellos que vio en las montañas de México, esos “piecitos fríos”. Aseveró que no es posible que siga habiendo niñas y niños condenados a vivir en la pobreza solo por nacer en determinada región. Agregó que la pobreza nos debe seguir escandalizando y que se debe combatir con políticas fiscales pues la profunda desigualdad no puede seguir y las riquezas se deben repartir de manera equitativa.

Crisis climática y migración

Otros de los temas cruciales que Gabriel Boric abordó durante su visita al Senado fueron la crisis climática y la migración. Sobre la primera aseguró que “estamos en un momento en el que nos jugamos la vida y la de las futuras generaciones”. Y que aunque los que más contribuyeron fueron los países más desarrollados, ahora todo el mundo debe actuar.

Respecto a la migración dijo que debe verse con ojos de humanidad, pues el fenómeno afecta tanto al que deja su país como a los habitantes de las naciones a las que llegan.

También dijo que no se puede ser indiferente ni mirar hacía otro lado ante la violación a derechos humanos en Nicaragua y Haití; y menos, callarse frente a ello.

Hermandad con México

Pese a que hay más de 10 mil kilómetros que separan el norte de México del sur de Chile y son naciones geográficamente distantes, Boric dijo que ambas naciones comparten una historia de hermandad.

“México es un país que expresa lo que somos como latinoamericanos”, dijo Boric.

Finalizó diciendo que dejaba un abrazo fraterno del pueblo de Chile y que más allá de tener un pasado en conjunto lo que importa es el futuro de ambas naciones.

DMGS

