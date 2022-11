"El machismo está muy presente en mi facultad", confiesa alumna de Derecho de la UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha sido señalada en varias ocasiones por el estudiantado ante la falta de medidas para atender la violencia que viven, en especial las alumnas, quienes el pasado mes de octubre salieron a marchar ante el presunto caso de violación de una estudiante en los baños del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur. Por supuesto, no ha sido la primera vez que abrazadas del movimiento feminista salen a exigir justicia y sus derechos, donde coinciden las generaciones más jóvenes y las universitarias.

Pues al haber pasado por las mismas injusticias y violencia machista han decidido alzar la voz para defender la consigna que siempre se escucha: "No estás sola, yo sí te creo". Una de estas universitarias es Estefani Salazar, quien luego de haber concluido la carera de Ciencias de la Comunicación tomó una de las decisiones más importantes de su vida: cursar una segunda licenciatura, esta vez en Derecho bajo su alma mater, la UNAM; sin embargo, el panorama cambió por completo y antes del 25N reclama: "Que se sepa cómo es mi facultad".

Protesta en la Facultad de Derecho en febrero de 2020. (Foto: Cuartoscuro)

“Hola preciosa”, los incómodos mensajes de un profesor

Una de las primeras experiencias que Estefani recuerda con El Heraldo Digital es que al convertirse en estudiante de Derecho conoció a un profesor que siempre le dejó una buena impresión, pero que intentaba romper la barrera de docente y alumna al enviarle mensajes inapropiados en los que la llamaba "preciosa" o "hermosa", además de enviarlos de forma insistente incluso sin recibir ninguna respuesta por parte de ella.

"Yo creí que era un muy buen maestro", revela antes de contar que por las clases de Zoom su profesor, de quien se reserva el nombre, comenzó a enviarle mensajes con stickers de "buenos días" y flores que inmediatamente le despertaron una "mala espina" debido a lo constantes que empezaron a ser, detalla: "Me sentí incómoda y archivé la conversación".

Tiempo después una de sus compañeras de clase le comentó que el mismo docente también le enviaba mensajes similares, un caso que se repitió con el testimonio de una tercera estudiante quien era la mano derecha del profesor para recibir trabajos y pasar lista: "Con ella hacia videollamadas y el profesor le hacía comentarios súper inadecuados, que era de invitarla por cafés y ella era de: 'No profesor, entienda que esto es una relación de maestro-alumno'".

En 2020 protestaron en contra del doctor Raúl Contreras, el actual director de la Facultad de Derecho. (Foto: Cuartoscuro)

Luego de escuchar estas dos historias, Estefani decidió revisar su chat con el maestro y descubrió que estaba lleno de mensajes que no se relacionaban en nada con la materia que él impartía, sino que eran del topo "hola, preciosa". Aunque ella decidió no tomar cartas en el asunto, otra de las víctimas de acoso por parte del docente sí lo denunció ante las autoridades correspondientes de la Facultad.

"Lo que la abogada le dijo fue que estaba bien que hablara, pero que estaba difícil. A nosotras lo que nos angustió es que ya estamos grandes, yo tengo 25 y mi amiga 35; lo que nos angustiaba es que este hombre da clases en escolarizado con chavitas que están iniciando su carrera. A nosotros nos shockeó y no supimos qué hacer porque nos daba miedo nuestra calificación".

Comentarios sexistas; así fue su primer acercamiento con la Facultad de Derecho

Durante su conversación con este medio, la joven explicó que cuando se solicita una carrera simultanea primero te realizan una entrevista para ver si te dan el pase. “Yo estaba muy nerviosa, pero emocionada", detalla al recordar aquel día en el que sintió que no se le permitiría el ingreso luego de escuchar los comentarios sexistas, machistas y misóginos que recibió por parte de los entrevistadores, todos ellos académicos de la Facultad de Derecho de la UNAM.

“Primero me dijeron que si sí iba a poder con mis dos carreras, me dijeron que no era a distancia y les dije que ya sabía. Pero como que siempre me minimizaron (con comentarios) de '¿sí vas a poder?' Y yo les dije que sí; uno de ellos era el más persistente”, recuerda. Fue en ese momento cuando recibió comentarios como: “Es que las niñas, luego con el novio se distraen”, “que nada tenía que ver mi primera carrera (Ciencias de la Comunicación) con derecho, que qué hacía ahí”.

Al finalizar el encuentro, se refirieron a ella como “princesa”, un comentario, según especifica la joven “se me hizo súper sexista, se me hizo de muy mal gusto; el ‘princesa’ me pareció demás”. Por otro lado, agrega que durante la entrevista no sólo le hicieron dudar de sus capacidades, sino que también la hicieron sentir insegura con su forma de vestir al grado que terminó por tomar su saco, ponérselo e intentar cubrir el escote de su vestido.

“Pero no les pude decir nada porque era la entrevista para entrar a donde yo quería estar”, puntualiza. (Foto: Cuartoscuro)

Esta primera experiencia la hizo cuestionarse que si así fue el inició, cómo sería ya dentro de la carrera; sin embargo, así como ha tenido experiencias negativas que incluyen comentarios misóginos, acoso y desacreditación al movimiento feminista, también tuvo que irse a un examen final por defender sus ideales. Por supuesto, no todo es malo ya que asegura que hay maestros (en su mayoría mujeres) que las invitan a alzar la voz y a no quedarse calladas.

Las mujeres víctimas de las calificaciones al defender su ideología

Un hecho que llevó a Estefeni a irse a un examen final para poder acreditar la materia fue por mantener confrontaciones con otro profesor, quien durante las clases mantenía pensamientos misóginos como que las mujeres “no pueden ser abogadas penalistas” citando el ejemplo de una madre que pide ayuda a una penalista para que su hijo (que hipotéticamente habría cometido feminicidio) no fuera culpable.

“Nos expuso el caso de la siguiente forma: Un hombre mata a una mujer, comete un feminicidio. Así nos los expuso. Su mamá va con ustedes y les dice: 'Mi hijo mató a una mujer. Ayúdenme a que no lo inculpen por feminicidio'. ¿Ustedes lo defenderían? Y yo le dije: 'No profesor, yo no lo defendería' y dijo: '¿Ve?, ahí está mal, usted no podría ser una buena abogada penalista'”.

Al confrontarlo y tratar de llegar a una resolución, él maestro se mantuvo firme en que ninguna mujer debería ejercer el derecho penal, mientras que Estefani aprovechó el momento para decirle que él no tenía ética y enfrente de toda la clase le dijo: "Pero que mal que piense que una mujer no puede ser penalista porque hay mujeres penalistas excelentes no sólo en México sino en el mundo".

ESPECIAL: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

>> Capítulo 1: "¿Te lastimaste por enseñarme las piernas?", exalumna de CCH Sur recuerda el acoso que sufrió a los 16 años

>> Capítulo 2: Gabriela fue violentada laboralmente tres veces: "el problema es modelo patriarcal"

>> Capítulo 3: “Mi compañero me tocaba y no sabía qué hacer”: así se vive el acoso desde las aulas