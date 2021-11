Gobierno de la CDMX busca perfiles para ocupar la titularidad de la Secretaría de Turismo

Después de que Paola Félix Díaz presentara su renuncia a la titularidad de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que buscan perfiles.

En conferencia de prensa, recordó que Francisco Ruíz Herrera, quien estaba como Dirección General de Equipamiento Turístico de dicha dependencia, será el encargado de despacho.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México aceptó el sábado pasado la renuncia de Paola Félix a la titularidad de la Secretaría de Turismo local.

A través de una tarjeta informativa, el Gobierno local dio su postura.

"El gobierno de la Ciudad de México informa que la secretaria de Turismo, Paola Félix Díaz, presentó hoy su renuncia al cargo a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, la cual fue aceptada.

"Los principios de la Austeridad Republicana son fundamentales para el Gobierno capitalino, por lo que refrenda su compromiso con la honradez y transparencia", sostiene la postura.

Previamente, la secretaria puso su renuncia al cargo a disposición de la jefa de Gobierno.

A través de su cuenta de Twitter, la funcionaria informó el sábado que se encontraba en Guatemala por un evento social.

"Me encuentro en Guatemala en un evento social al que fui invitada. Viajé en un vuelo privado, es falso que haya sido detenida y es falso que el vuelo lo pagó un proveedor, No he cometido ninguna actividad ilícita pero he decidido poner a disposición de @Claudiashein mi renuncia", escribió en su cuenta oficial.