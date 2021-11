“Es escandaloso y no es correcto”: AMLO reacciona a la boda de Santiago Nieto Castillo

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo en la Mañanera que es un asunto escandaloso y no es correcto las acciones que giraron en torno a la boda en Guatemala del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, con la consejera electoral, Carla Humphrey, el fin de semana.

"Es un asunto escandaloso, en efecto, aún cuando se trata de un acto privado, pues los asuntos públicos en México cada vez son más públicos, se sabe más de asuntos de eventos privados, antes no se conocía nada, había mucha ostentación y derroche, pero todos se silenciaba, ahora no", indicó.

Y es que la boda del fin de semana de Nieto Castillo desató una serie de comentarios en redes sociales, por la renuncia de la titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix Díaz, quien viajó en un avión privado para asistir al evento, y en ese vuelo se descubrió que un particular llevaba dinero en efectivo que no reportó al llegar a la aduana de Guatemala.

El mandatario nacional indicó que no es correcto ese tipo de acciones y también la boda "porque el servidor público debe evitar ese tipo de situaciones, yo por eso no voy a eventos sociales".

AMLO recomienda a los funcionarios actuar con moderación

Afirmó que Santiago Nieto sí lo invitó a su boda, pero rechazó acudir al evento porque tiene muchas ocupaciones.

"Me invitan, pero no salgo, a veces, a comer o cenar a un restaurante y creo que salgo una vez al año para celebrar el aniversario o cuando cumple años mi esposa la invito al Cardenal, aquí al Centro Histórico, con Toño. Es un ahorro para nosotros, y de todas maneras no es caro", refirió.

El mandatario recomendó a los servidores públicos que actúen con moderación y con austeridad, que sigan el ejemplo del ex presidente Benito Juárez que decía que el servidor público aprendiera a vivir en la justa medianía.

"Todo esto que se echó por la borda desde el gobierno federal y periodo de saqueos, pero todavía quedan inercias", aseguró.

López Obrador ahondó que él sí acude a restaurantes en los Estados y también a fondas, donde come desde gusanos de maguey hasta carnitas, la cual calificó como muy buena comida y muy barata.

RMG