Matrícula escolar en Pantheló, Chiapas disminuye tras años de conflicto social

Luego de cuatro años marcados por la violencia y el conflicto social en el municipio de Pantelhó, Chiapas; la matrícula de estudiantes en niveles de secundaria y preparatoria ha disminuido significativamente. Sin embargo, el reciente retorno a clases presenciales representa un paso importante en la recuperación educativa y social de la comunidad.

Edgar Barrientos González, director de la Escuela Secundaria Técnica No. 91, informó que, tras varios intentos fallidos, finalmente se ha logrado un regreso estable a las aulas.

“Padres de familia, docentes y personal administrativo nos hemos comprometido a continuar por el bien de la juventud”, destacó en entrevista.

El impacto del conflicto se ha reflejado en la deserción escolar y en afectaciones emocionales en los estudiantes.

“Antes del conflicto, la secundaria contaba con una matrícula de aproximadamente 800 alumnos; actualmente, solo 270 permanecen inscritos”, dijo Barrientos González.

El docente explicó que la inseguridad obligó a muchas familias a migrar a otras ciudades, lo que redujo el número de estudiantes en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta bachillerato.

A pesar de estos desafíos, la comunidad educativa ha trabajado para ofrecer apoyo socioemocional a los estudiantes, implementado estrategias de acompañamiento y una modalidad mixta de enseñanza para aquellos que aún no pueden asistir presencialmente.

“Actualmente, alrededor de 150 alumnos han regresado a clases, mientras que otros 80 continúan su educación a distancia”, expresó.

El comité de padres de familia Lucas Santiz Gómez ha expresado mayor confianza en las autoridades de seguridad, quienes mantienen presencia en el municipio. No obstante, persisten retos como la reparación de la infraestructura escolar, afectada por el conflicto.

“Los padres de familia nos reunimos, todos queríamos el regreso a clases para los niños, nos dimos cuenta que cuando no hay clases, pues no aprenden nada los alumnos y en la calle aprenden cosas nuevas pero no tan buenas” dijo el padre de familia.

Agregó “en estos momentos estamos en la revisión de la escuela: nos falta baños en la parte de arriba, techos en buen estado, suministro eléctrico, daños de transformador por una bala, hundimientos de suelo en áreas comunes”, puntualizó.

Finalmente el director Barrientos González hizo un llamado a las autoridades para que el apoyo a las escuelas de Pantelhó sea constante y no solo una respuesta temporal a la crisis.

“Confiamos en el compromiso de las autoridades, pero necesitamos que la seguridad y la atención a la educación sean una prioridad permanente para la recuperación del municipio”, enfatizó.

