Sin excesos y en la justa medianía; así deben vivir servidores públicos de la 4T; asegura Claudia Sheinbaum

Los servidores públicos que forman parte de la Cuarta Transformación deben vivir en la justa medianía y sin excesos, aseguró la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Tras ser cuestionada sobre la renuncia del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, optó por no dar un comentario al respecto, sin embargo retomó el caso de Paola Félix, quien estuvo poco más de un mes al frente de la Secretaría de Turismo local.

“Yo no tengo ningún comentario (sobre Santiago Nieto), sólo lo que comenté en el caso de Paola (Félix). Me parece que es fundamental que todos los que somos parte de este movimiento de la Cuarta Transformación de la vida pública de México, para nosotros el que el servidor público viva en la justa medianía y no tengas estos excesos es fundamental.

“Nosotros tenemos que ser un ejemplo para todos y en ese sentido cualquier servidor público tiene que trabajar en ese sentido”, afirmó en conferencia de prensa.

Incluso, hoy por la mañana, les recordó a los integrantes de su gabinete ampliado sobre manejarse bajo la justa medianía.

“El día de hoy tuve gabinete ampliado en la mañana para tocar varios temas que tienen que ver con los programas del próximo año y el presupuesto del próximo año, los programas prioritarios, pero también les comentaba a ellos que no es un tema de si tienen recursos propios o no, sino de cómo se comportan siendo servidores públicos, para nosotros la cercanía y la justa medianía es fundamental”, sostuvo.

El fin de semana pasado, Santiago Nieto y la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, se casaron en Guatemala.

A la boda asistió la entonces Secretaria de Turismo, Paola Félix, quien viajó en un vuelo privado.

A raíz de ello, el sábado, la funcionaria local presentó su renuncia a la jefa de Gobierno, quien la aceptó.

Ayer, Santiago Nieto también presentó su renuncia a la titularidad de la UIF.

