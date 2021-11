Claudia Sheinbaum llama a jóvenes a ser parte de la “transformación” del país

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, llamó a los jóvenes a “ser parte de la historia de la transformación” del país y a evitar a toda costa la privatización de la educación en la capital.

Durante el evento de incorporación de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional para obtener la “Beca Universal Benito Juárez”, que ofrece 800 pesos mensuales a quienes estudian preparatoria o bachillerato, la mandataria capitalina dijo que no solo lo vean como un apoyo sino “que es algo que proviene de un cambio muy profundo, de un gobierno que ve la educación pública como algo fundamental”.

Detalló que no se debe olvidar que “algo” ocurrió en el país para que esta beca llegará a quienes son el presente y futuro del país; “es producto de un gobierno que cree en los jóvenes, que quiere a los jóvenes y, sobre todo, que cree en la Educación Pública”.

“Ese algo que ocurrió es que el pueblo de México decidió optar por algo distinto, por algo en donde la Educación sea un Derecho y no un privilegio… Así que, como jóvenes, no dejen de ser parte de la historia del país, no dejen de pensar lo que ha ocurrido en la historia”, apuntó.

Destacó que algo ocurrió para que la beca llegara a los jóvenes. Foto: Especial

Recordó que cuando asistía a la Facultad de Ciencias de la UNAM tuvo que se parte de un movimiento que se opuso a que esta institución académica fuera privatizada.

Añadió que todos decían que “solamente aquello que uno pagaba era valorado, que no podía ser que la Educación no le costara a la gente, pensando en que solo aquello que cuesta tiene valor”.

“¿qué pasaría si se pagara por la Educación Pública? Pues, que el que tuviera más dinero, podría entrar a la Educación y, quien no tuviera acceso”, aclaró.

Por ello, dijo que “estamos viviendo tiempos extraordinarios”, pues la educación es “la esencia, o una parte de la esencia de este Proyecto y de este gobierno que encabeza el Presidente, Andrés Manuel López Obrador”.

En este evento estuvieron presentes la secretaria de educación pública, Delfina Gómez; el coordinador del programa de becas para el bienestar Benito Juárez, Abraham Vázquez Piceno; el director del IPN, Arturo Reyes Sandoval.

