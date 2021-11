Fortalecerá gobierno capitalino en el 2022, inversión en el campo CDMX": Sheinbaum

Adelantó la jefa de Gobierno, que para el 2022, se destinarán más de mil millones de pesos para beneficio del campo en la Ciudad de México.

En la apertura de la Temporada de la Venta de Flor de Nochebuena en Xochimilco, Sheinbaum Pardo recordó que en los últimos tres años se han destinado 3 mil millones de pesos en este rubro.

¿Cuál es el objetivo de apoyar al campo en la ciudad? Pues, el primero es guardar lo que conocemos como los Servicios Ambientales que presta el Suelo de Conservación; esta zona tan importante de la ciudad que, a veces, los que viven en la zona urbana no conocen y no saben de la importancia de esta zona, no conocen que es aquí donde se produce la mayor cantidad de agua que se infiltra a los mantos acuíferos y que produce el 75 por ciento del agua que se consume en la ciudad; no conocen que los bosques producen una buena parte de la lluvia que hay en esta zona, que aquí se conserva la biodiversidad”, dijo.

Destacó que, en la Ciudad de México, con todo y las distintas problemáticas, se tiene una representación de cerca del 2 por ciento de la biodiversidad del planeta”

Sheinbaum destacó que en los últimos 3 años se han invertido 3 mil mdp. Foto: CDMX

“Imagínense; en este pequeño pedacito llamado Ciudad de México, Suelo de Conservación, tiene una representación tan grande de toda la biodiversidad, y cerca del 12 por ciento de toda la biodiversidad del país, no solamente en animales, sino también en plantas y, también, en el maíz porque el maíz criollo, pues se produce también”, comentó

Sobre la Flor de Noche Buena, la mandataria capitalina indicó que no sólo apoyan la producción, por lo que en el Paseo de la Reforma se hará una venta especial de fin de año, entre otros.

“Y, vamos a tomar en cuenta lo que nos pide aquí el alcalde de Xochimilco para que hagamos la Gran Feria de la Nochebuena de Xochimilco, de Tlalpan, de Tláhuac, del Suelo de Conservación de la Ciudad de México, de los productores del campo de la ciudad, en el Zócalo de la Ciudad de México”, expuso Sheinbaum.

Finalmente dijo que, el próximo año, habrá una inversión importante para Xochimilco para cubrir temas importantes luego de los daños que registró por el sismo del 2017, como el drenaje, pavimentación en San Luis y San Gregorio, entre otras.

“Todavía nos faltan algunas casas de reconstruir, que también el próximo año hay recursos para poderlas terminar; vamos a apoyar en ello a todos los pueblos y, particularmente, San Gregorio y San Luis, aquí en Xochimilco”, comentó.

