Claudia Sheinbaum agradece confianza de la Fórmula 1 por realizar evento en la CDMX

En la antesala del Gran Premio de México 2021, que se llevará a cabo este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, agradeció a las escuderías y a la Fórmula 1 por seguir creyendo en la Ciudad de México.

En el evento “F1 El Gran Premio de la Ciudad de México, Motor de Bienestar y Reactivación Económica”, la mandataria capitalina recordó el proceso que vivió con el presidente ejecutivo y director general de CIE, Luis Alejandro Soberón Kuri.

“Queremos agradecer realmente a todas las escuderías, a la Fórmula 1 por seguir creyendo en la Ciudad de México, por –en estos momentos difíciles–, pues apostar porque, quiero decirles que hace tres meses que me dijo Alejandro: “¿Y cómo la vez?, ¿va a haber Fórmula 1?”. Y le dije: ‘la verdad no sé, qué te puedo decir. Todavía no sabemos cuántas vacunas van a llegar’.

“Hace tres meses le decía, pues no sé cuántas vacunas van a llegar y me decía: ‘es que ya tengo que decirle a Fórmula 1’ y, pues que nos esperen una semana más, y en una semana más, y en una semana más. Y dos meses después: ‘¿y qué va a pasar con la Fórmula 1?’ Pídeles que, por favor, nos aguanten un poquito más, hasta que, finalmente, pues llegaron más dosis de vacunas y pudimos decir: ‘se hace Fórmula 1 en la Ciudad de México’”, explicó.

En el evento se realizó un reconocimiento al personal de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, que atendió durante más de un año a pacientes con COVID-19 en el Centro de Atención Temporal (CAT), que se instaló en el Autódromo Hermanos Rodríguez (AHR).

Incluso, se develó una placa de reconocimiento al personal médico, de enfermería y profesionales de la salud que hizo posible la recuperación de 8 mil 237 personas con esta enfermedad y que fueron atendidas en el CAT Autódromo.

El Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, destacó el trabajo conjunto, con el Gobierno capitalino, durante al emergencia sanitaria por COVID-19.

“Tomamos curvas peligrosas y cerradas; pero hoy lo puedo decir: jamás derrapamos porque también teníamos una meta adicional, que era acelerar la vacunación. Hoy, se está llegando a esta meta de la recuperación de la vida, la recuperación de la economía, la recuperación de tradiciones antiguas y nuevas, como es el Día de Muertos o la Fórmula 1.

“Y, hoy, lo digo con toda claridad: en la carrera contra la pandemia, la ciudad va ganando y no es cuestión de suerte, es porque tenemos al mejor piloto, es de primera, de las mejores del mundo; y, también, hoy yo le quiero reconocer ese esfuerzo que ha hecho: gracias, doctora Sheinbaum”, destacó.

Mientras que Luis Alejandro Soberón Kuri recordó que de 2015 a 2019 el Gran Premio de México generó casi 48 mil empleos y una derrama económica total del orden de los 68 mil millones de pesos.

“La Fórmula 1, además de poner a México en uno de los circuitos internacionales más destacados del deporte, ha traído turismo de países muy diversos así como el de todos los estados del país.

“Este año, 350 mil asistentes nacionales e internacionales ampliarán la derrama económica, y más importante aún, generarán ingresos directos a trabajadores de sectores como el del transporte, la hospitalidad, restaurantero, que se vieron muy afectados en la pandemia”, agregó.

En el evento estuvieron presentes el CEO de Grupo Fórmula 1, Stefano Domenicali; y el director general de Fórmula 1 México, Federico González Compean.

