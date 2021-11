Vacunación contra COVID-19 para rezagados será permanente en la CDMX: Claudia Sheinbaum

Ante la alta afluencia de personas que acudieron como rezagados a la Biblioteca Vasconcelos para recibir su vacuna contra COVID-19 en la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que este proceso será permanente en la entidad.

Tras entregar viviendas en la alcaldía Gustavo A. Madero, la mandataria capitalina hizo un llamado a la población a no preocuparse, ya que hay suficientes dosis. Incluso, evalúan la idea de abrir más sedes.

"Estamos tratando de aumentar el número de células de vacunación y vamos a evaluar en la noche a ver si abrimos más centros de vacunación para que no solamente no sean estos dos que tenemos en este momento.

"Decirle a la gente que no se preocupe, que vamos a seguir vacunando, no se va a cerrar la vacunación, la vamos a dejar permanentemente durante varios meses lo que haga falta, por si les faltó su vacuna, que puedan ir a vacunarse, hay suficientes vacunas. No se cierra el día de hoy", dijo en entrevista con los medios de comunicación.