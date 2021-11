Renuncia Paola Félix a la Secretaría de Turismo

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aceptó la renuncia de la hoy ex secretaria de Turismo local, Paola Félix.

A través de una tarjeta informativa, el Gobierno local dio su postura. "El Gobierno de la Ciudad de México informa que la secretaria de Turismo, Paola Félix Díaz, presentó hoy su renuncia al cargo a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, la cual fue aceptada.

"Los principios de la Austeridad Republicana son fundamentales para el Gobierno capitalino, por lo que refrenda su compromiso con la honradez y transparencia", sostiene la postura.

Previamente, la secretaria de Turismo de la Ciudad de México puso a disposición de la jefa de Gobierno. A través de su cuenta de Twitter, la funcionaria informó que se encuentra en Guatemala por un evento social.

"Me encuentro en Guatemala en un evento social al que fui invitada. Viajé en un vuelo privado, es falso que haya sido detenida y es falso que el vuelo lo pagó un proveedor, No he cometido ninguna actividad ilícita, pero he decidido poner a disposición de @Claudiashein mi renuncia", escribió en su cuenta oficial.

Apenas el pasado 1 de octubre, Paola Félix asumió el cargo como secretaria de Turismo de la capital del país.

Sustituyó a Carlos Mackinlay, quien llegó al puesto desde el 5 de diciembre de 2018, fecha en la que arrancó la actual administración.

dhfm

