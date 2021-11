Claudia Sheinbaum entregó más tarjetas de becas en Xochimilco

En la Ciudad de México, la entrega de las nuevas tarjetas del programa “Bienestar para Niñas y Niños. Mi Beca Para Empezar” avanza.

Entre el 11 de octubre y 4 de noviembre de 2021, se han distribuido 793 mil 701 plásticos, o sea una cobertura de más del 66 por ciento de los 1.2 millones de estudiantes de educación básica de escuelas públicas, quienes son beneficiarios.

Ayer, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, acudió a la Escuela Secundaria Diurna N° 36 "Cuauhtémoc", en la alcaldía Xochimilco, para explicar los beneficios del programa.

"Para nosotros, para el proyecto que representamos, desde el Presidente de la República, nosotros, en la Jefatura de Gobierno, lo que queremos hacer en nuestro país y en nuestra ciudad es promover derechos; que la educación, así como dice la Constitución, sea un derecho para todos y para todas, desde preescolar hasta la universidad.

"Por eso estamos dando esta Beca para el 'Bienestar de Niñas y Niños', porque la Educación Pública no sólo son los inmuebles, no sólo son los maestros y las maestras, sino es que, realmente, nuestros niños y nuestras niñas tengan la posibilidad de ir a la escuela sin ninguna preocupación por parte, en particular, de las madres de familia", explicó la titular del Ejecutivo local.

La dispersión de este programa es de la siguiente manera: preescolar, 400 pesos mensuales; primaria, 435; secundaria, 435; Centros de Atención Múltiple (CAM), 500.

El Gobierno capitalino también implementa el programa “Va Segur@” que incluye protección, en caso de caso de un accidente escolar en el trayecto o en el plantel; “La Escuela es Nuestra. Mejor Escuela” para llevar a cabo el mantenimiento menor en la infraestructura de instituciones; Desayunos Escolares Calientes; y “Útiles y Uniformes Escolares”.

SIGUE EN VERDE

La Ciudad de México se mantiene una semana más (8 al 14 de noviembre de 2021) en el verde del semáforo epidemiológico, sin ajustes en sus actividades económicas.

Desde que se implementó el esquema del semáforo, en mayo de 2020, la capital del país no había tenido un puntaje tan bajo como el actual: 3.5, informó el Director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark.

“Estamos en 3.5 puntos en los indicadores, estamos en el puntaje más bajo que hemos tenido".

MAAZ