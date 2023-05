¡La NASA busca cazadores de asteroides! Esto es lo que necesitas para entrar al proyecto

Todos los aficionados a la astronomía quedarán encantados con la siguiente noticia, pues ahora cualquiera puede ser un cazador de asteroides en este nuevo e innovador proyecto de ciencia ciudadana. La idea es que las personas busquen y recolecten estos meteoritos. Las únicas herramientas que necesitarán los interesados, es una conexión a Internet para analizar una serie de imágenes tomadas por cinco telescopios, y ponerse en marca a los lugares marcados. Incluso pueden trabajar en equipo, pues entre más ¡mejor! Y es que a pesar de que la actividad espacial puede llegar a ser aterradora —debido a que el impacto de un cuerpo celeste de gran magnitud sería fulminante para la Tierra— la posibilidad es extremadamente baja y ya existen armas para defendernos de una catástrofe de este tipo.

Los cazadores de asteroides observarán los cielos primero en búsqueda de asteroides nunca antes vistos y luego visualizar su paso por la Tierra. FOTO: Adobe Stock

Los cazadores de esteroides se encuentran en constante "ojo avizor"

La pregunta que más se cuestionan los interesados en realizar este tipo de trabajos, ¿es qué debe hacer un cazador de asteroides? Bien, lo que necesitamos es estar en constante búsqueda con "nuestro ojo avisor". Se trata de astrónomos que analizan imágenes tomadas por telescopios en el marco de proyectos de búsqueda de NEOs, que son objetos cercanos a la Tierra. La complejidad de todo esto radica en que, debido a que hay tantas imágenes que analizarse, los especialistas no se dan abasto. Por eso es que surgió este proyecto ciudadano en el que hace un llamado a los entusiastas de la astronomía para que les "echen una mano" con el trabajo.

No es necesario tener conocimientos sobre la astronomía para ello, pues con las simples ganas de ayudar y una fuente de Internet estable es más que suficiente. No hay mayores requerimientos, por lo que cualquiera puede ser un cazador de asteroides y nos enfatizan que entre más participen, mejor. Para poder unirte solo tienes que entrar en el siguiente enlace:

Luego deberás seguir las instrucciones al pie de la letra para no errar en el proceso. Y para ello explicaremos con detenimiento de qué va este maravilloso "trabajo espacial".

Paso a paso para ser el mejor cazador de asteroides

Para empezar debemos detallar que este trabajo de ciencia ciudadana forma parte del proyecto Catalina Sky Survey, de la Universidad de Arizona, financiado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), dirigido a rastrear el cielo nocturno en busca de objetos sospechosos que podrían ser asteroides. Con el fin de que la loable labor se lleve a cabo, cinco telescopios forman parte "de la misión" y trabajan tomando fotografías que analizan y buscan objetos en movimiento. De hecho, solo aquellas en las que se detecta algo que se mueve en los primeros minutos se cargan en la página web. Sin embargo, el algoritmo solo capta el movimiento y por ende no es capaz de diferenciar si es realmente un objeto celeste o de algún tipo de interferencia. Por eso, deben ser analizadas por ojos humanos.

Se tendrán cinco telescopios trabajando en este proyecto ciudadano. FOTO: Adobe Stock

Cabe destacar que el trabajo lo llevaban a cabo puros astrónomos, pero al ser una cantidad tan inmensa de fotografías, necesitan ayuda extra. De hecho, en noches donde carecemos de la luz lunar se pueden captar hasta 10 mil objetos. Por ello es que urgen que más ojos se unan a la misión estelar, así que cualquier ayuda ciudadana siempre será más que bienvenida. No hay restricciones de ningún tipo. Además, si te equivocas en detectar algo que no era lo que esperabas, no pasa nada. La idea es que los entusiastas de la ciencia no paren de compartir sus hallazgos.

Otra idea que se tiene dentro de este proyecto, es que al participar tantas personas se debate lo que encontraron llegue a un consenso. Es decir que si alguien se equivoca al calificar algo como asteroide, lo más probable es que la mayoría de voluntarios no lo hagan. Por eso, solo se tomarán los resultados en los que coinciden una amplia mayoría de personas. Pero este no será el único filtro, el paso siguiente es que los astrónomos evalúen los resultados y así se llegue a un descubrimiento genuino.

Los aficionados solo deben tener una conexión a Internet estable y saber debatir y trabajar en equipo. FOTO: Adobe Stock

Actualmente se ha trabajado esta dinámica en una fase de pruebas, en la que tres cazadores de asteroides voluntarios han encontrado 64 objetos candidatos. Fueron enviados al Centro de Planetas Menores del Instituto de Astrofísica de Smithsonian, y solo a faltan los resultados definitivos, pues parece que los encontrados no se han descubierto antes.

En la historia de la humanidad, lo que más ha entusiasmado a nuestra raza durante siglos es poder formar parte de algo más grande nosotros, como lo son los proyectos de este tipo. Parte de lo que —como seres pensantes— nos enorgullece es que podemos descubrir y concientizar cada parte del universo, cómo lo desempeña este proyecto civil. Un caso que quisieron destacar, es el de un padre divorciado que el fin de semana cuida de sus dos hijos, una pequeña y un adolescente... ahora, también salvará al mundo de posibles colisiones espaciales que se estudian a través de los telescopios, y lo mejor de esto es que cualquiera de nosotros podrá ser un pilar de la misión estelar.

