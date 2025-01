Niña de 11 años muere tras ser atropellada por una moto, así fue el trágico momento: VIDEO FUERTE

Una niña de tan solo 11 años de edad llamada Freidymar perdió la vida luego de ser atropellada por un motociclista que circulaba a toda velocidad por una zona residencial y como era de esperarse, el caso ya le está dando la vuelta al mundo debido a que los hermanos y amigos de la menor grabaron el momento exacto de la tragedia, lo cual, ha generado todo tipo de opiniones en plataformas digitales.

Estos desafortunados hechos ocurrieron la noche del pasado sábado 18 de enero en una zona residencial de la comunidad de El Manteco en el estado de Bolívar, Venezuela y según se puede apreciar en las imágenes difundidas en plataformas digitales la pequeña Freydimar se encontraba en la calle acompañando a una de sus amigas que estaba sosteniendo una discusión con otra adolescente y aparentemente la escena estaba siendo grabada debido a que se esperaba que ocurriera una pelea a golpes.

Freydimar presenciaba una discusión entre dos adolescentes cuando fue atropellada. Foto: X: CronicaPolicial

Así fue el momento exacto en el que Freydimar fue atropellada por una motocicleta

En el video que circula en plataformas digitales se puede apreciar que dos adolescentes sostienen una discusión verbal en medio de una calle y apenas a unos centímetros de ellas se encontraba la pequeña Freydimar presenciando con atención el intenso diálogo, no obstante, segundos después se puede escuchar el ruido de una motocicleta así como el claxon de esta, lo cual, asusta a la menor, cuya reacción fue correr hacia la banqueta para ponerse a salvo, no obstante, debido a que estaba de espaldas a la dirección en la que venía la moto no se percató de su ubicación y terminó siendo arrollada de forma brutal.

Tras ser arrollada, la cabeza de la menor se golpeó fuertemente contra el asfalto, mientras que el motociclista también perdió el control y terminó sufriendo una caída metros más adelante, además, se puede escuchar que la escena horrorizó a los amigos y hermanos de la menor, quienes entre gritos comenzaron a pedir ayuda, no obstante, fue en ese momento cuando culminó la grabación.

En El Manteco, estado Bolívar uD83CuDDFBuD83CuDDEA, una niña de 11 años de edad murió tras una larga agonía, luego de ser arrollada por un motorizado que se desplazaba a exceso de velocidad tocando corneta. uD83EuDD14uD83DuDE1FuD83DuDE22 pic.twitter.com/nzJMx2BsrQ — CrónicaPolicial (@CronicaPolicial) January 20, 2025

Freydimar agonizó por dos días antes de perder la vida

De acuerdo con los reportes de distintos medios locales, Freydimar fue trasladada a un hospital tras haber sido atropellada donde la menor luchó por su vida por dos largos días, sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas le fue imposible recuperarse y fue el lunes 20 de enero cuando se confirmó su fallecimiento, por lo que la noticia provocó una gran conmoción entre la sociedad venezolana.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del conductor de la motocicleta, sin embargo, trascendió que ya fue detenido y que se encuentra a disposición de las autoridades correspondientes, por lo que se espera que en los próximos días se difunda información detallada sobre su destino.

